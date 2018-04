DZ: Poslanci zavrnili liberalizacijo športnih stav

Sprostitev trga športnih stav sicer podpirajo nekatere športne zveze in klubi

19. april 2018 ob 08:06,

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 13:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci DZ-ja so znova odločali o noveli zakona o igrah na srečo, po kateri bi se v Sloveniji sprostil trg športnih stav, ki jih zdaj lahko prireja le Športna loterija. Zaradi odložilnega veta, bi moralo novelo tokrat podpreti 46 poslancev, vendar jih je za glasovalo le 36.

Podpora športnih zvez in klubov

Novelo zakona so sicer v torek javno podprli poslovni direktor nogometnega kluba Domžale Matej Oražem, poslovni direktor nogometnega kluba Olimpija Dejan Stamenković, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec, vodja marketinga Košarkarske zveze Slovenije Damir Rađenović, predsednik Sindikata športnikov Slovenije Dejan Stefanović in davčni strokovnjak Ivan Simič.

Koliko bo znašal minimalni dohodek?

DZ je tudi sprejel novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki zvišuje osnovni znesek minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči. Ta bo v obdobju od začetka junija do konca leta znašala 385 evrov, od leta 2019 pa 331 evrov. Poslanci so potrdili tudi novelo zakona o varstvu potrošnikov. Največja sprememba je natančnejša opredelitev turističnega paketa, spremembe pa se nanašajo še na prenos evropske direktive o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih.

Sprejeta je bila tudi novela zakona o divjadi in lovstvu, katere cilj je zagotoviti financiranje nalog, ki jih Lovska zveza Slovenije izvaja v javnem interesu. Z novelo se tudi odpravljajo nejasnosti, kdaj se lahko lovska izkaznica prekliče oz. se ji veljavnost ne podaljša. Poenotene so tudi kazni.

G. C.