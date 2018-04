DZ: Preiskovalci bančne luknje poslancem predstavljajo svoje končno poročilo

Ali bo seja DZ-ja sploh sklepčna?

26. april 2018 ob 07:41

zadnji poseg: 26. april 2018 ob 07:55

Ljubljana

Poslanci na delno zaprti izredni seji obravnavajo končno poročilo preiskovalne komisije DZ-ja o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu. DZ bo tudi odločal o predlogu, da se poročilo pošlje organom pregona kot naznanitev sumov kaznivih dejanj.

Bančna komisija DZ-ja pod vodstvom Anžeta Logarja (SDS) v poročilu ugotavlja, da sta nekdanji upravi NLB-ja in NKBM-ja kazensko in odškodninsko odgovorni za slabe bančne prakse, da je Banka Slovenije zanemarila kreditna tveganja in da so vlade od leta 2004 naprej objektivno odgovorne za imenovanje nadzornikov in neustrezno ukrepanje.

Končno poročilo je sestavljeno iz dela, ki govori o politični odgovornosti, in dela, ki opisuje slabe bančne prakse v NLB-ju in NKBM-ju. Del poročila, ki govori o politični odgovornosti, je v treh različicah zaradi vsebovanja podatkov, ki so označeni kot bančna tajnost, poslovna skrivnost ali pa je zaupen. Del poročila, ki govori o slabih bančnih praksah, je dostopen le poslancem in organom pregona.

Delno zaprto sejo DZ-ja boste lahko od 10.00 spremljali na 3. programu TV Slovenija

Po razpravi o poročilu bodo poslanci glasovali o predlogu, naj DZ naloži komisiji posredovanje poročila Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev sumov kaznivih dejanj notranje in zunanje bančne kriminalitete, in o predlogu za ustanovitev posebnega sodišča za hitrejši epilog zgodb, ki so najbolj prispevale k bančni luknji in potrebi za njeno sanacijo.

