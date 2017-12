DZ: Preiskovalci zlorab v zdravstvu zaslišujejo ministrico za zdravje

Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic

1. december 2017 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic zaslišuje ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc.

Preiskovalna komisija je sicer že pripravila vmesno poročilo, ki ga je DZ 22. novembra tudi sprejel. Ugotovila je sum, da naj bi odgovorni v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor zavestno kršili zakon o javnem naročanju in pri tem oškodovali javna sredstva, delovali naj bi negospodarno in nezakonito. Komisija je ugotovila tudi sum pranja denarja in davčnih utaj.

Predsednica komisije, poslanka SDS Jelka Godec je oktobra pojasnila, da naj bi odgovorni v obeh kliničnih centrih v letih od 2007 do 2014 pripravili in izvedli naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja. Prav tako je komisija izpostavila sum, da naj bi prihajalo med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji do kartelnih dogovarjanj.

Komisija je DZ-ju predlagala v sprejem tudi sklep, da vmesno poročilo posreduje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) in Specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev suma storitve kaznivih dejanj na področju prodaje in nakupa žilnih opornic. Godčeva je že v junijski predstavitvi enoletnega dela komisije poudarila, da se je v slovenskem zdravstvu zagotovo preplačevalo žilne opornice, tudi do štirikrat.

Nedvoumne ugotovitve komisije so botrovale odločitvi NPU-ja, da nadaljuje preiskavo primera žilnih opornic, je prepričana Godčeva. Komisija je NPU-ju tudi omogočila vpogled v dokumentacijo, ki jo je doslej zbrala. Na popolno ignoranco pa je komisija po besedah njene predsednice naletela na vladni strani.

G. C.