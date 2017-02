DZ: Sopodpis na tožilsko odločitev o zavrženju ovadbe brez podpore

Prenos discipliniranja sodnikov na Sodni svet

17. februar 2017 ob 08:07,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zakonski predlog SDS-a, s katerim želijo dopolniti zakon o kazenskem postopku in doseči večji nadzor nad zavrženjem ovadb s strani tožilcev, nima podpore koalicije, ker ta pripravlja svoj zakon.

Spremembe zakona so po besedah Vinka Gorenaka v SDS-u predlagali, da bi bolj zavarovali pravice tistih, ki vložijo kazensko ovadbo, a jo tožilstvo kot neutemeljeno zavrže. Trenutno namreč nad tožilcem ni nikogar, ki bi preveril pravilnost takšne odločitve, je dejal.

Med drugim predlagajo, da bi moral tožilec o nameri, da bo zavrgel ovadbo, obvestiti vlagatelja, ki bi se lahko nato v 30 dneh glede tega izrekel. Če bi tožilec tudi potem zavrgel ovadbo, bi se moral opredeliti do mnenja vlagatelja, odločitev o zavrženju pa bi moral sopodpisati tudi vodja tožilstva.

Predlagane rešitve na vladi načeloma podpirajo, a je v postopku sprejemanja na vladi že novela zakona o kazenskem postopku, "ki to vprašanje ureja bolj celovito in primerno", je dejal državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Darko Stare. V poslanskih skupinah vladne koalicije so takšno vladno mnenje ponovili in napovedali, da predloga SDS-a ne bodo podprli.

V koaliciji so SDS-u očitali, da so predlagane spremembe "kopija ali pa vsaj zelo podobna rešitev" določb iz novele, ki jo pripravlja vlada. "Res je, da sta vsebina in način reševanja podobni, a je naš predlog veliko širši," je Gorenak zavrnil očitke.

Koalicija: "Počakajmo na vladno novelo"

Veliko bolj smotrno je, da se do konca izpelje postopek sprejema novele zakona o kazenskem postopku, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje, je v imenu SMC-ja dejal Igor Zorčič.

Jan Škoberne iz SD-ja je ocenil, da je vladna novela veliko bolj kompleksna kot predlagane spremembe SDS-a, hkrati pa obravnava enako vsebino. Predlagane spremembe SDS-a so del predvolilnega boja, je prepričan.

Vladna novela prinaša tudi nekatere druge pomembne rešitve za izboljšanje kazenskega postopka, zato je pametno počakati nanjo, je dejala Marjana Kotnik Poropat iz DeSUS-a.

SDS: "Vladi pridejo prav vsi izgovori"

"Res je, da vladi pridejo prav vsi izgovori, namesto da bi se posvetili vsebini. Če bi šlo tej vladi in ministrstvu res za stvar, potem bi lahko naredili tudi hibridni zakon, v katerega bi združili oba zakona. V tem DZ pa se očitno ne sme zgoditi, da bi potrdili kakšen predlog SDS. To bi bilo po mnenju koalicije že bogokletno," je bila kritična Anja Bah Žibret SDS-a.

Iva Dimic iz NSi-ja pa je napovedala podporo predlogu SDS-a, saj so prepričani, da bi vlagatelj moral imeti pravico, da se opredeli do namere tožilca, da zavrže ovadbo. "V nasprotnem primeru lahko namreč prihaja do površnega presojanja," je ocenila.

ZL: "SDS moti zavržena tožba proti Berglundu"

V ZL se po besedah Mateja T. Vatovca strinjajo, da gre za problematiko, ki ji je treba nameniti pozornost, ne morejo pa se strinjati s samim razlogom, zaradi katerega SDS predlaga takšno spremembo. Menijo namreč, da SDS spremembe predlaga zgolj zato, ker ni bila zadovoljna z odločitvijo tožilstva v primeru ovadbe, ki jo je zoper finskega novinarja Magnusa Berglunda podal Janez Janša.

DZ bo o tem, ali so predlagane spremembe primerne za nadaljnjo obravnavo, odločal v okviru današnjih glasovanj.

Redna februarska seja DZ-ja

Poslanci bodo danes obravnavali tudi kopico zakonov s področja pravosodja, in sicer predlog zakona o Sodnem svetu in predlog zakona o državnem odvetništvu.

Predlog zakona o Sodnem svetu predlaga vlada. Z njim namerava pristojnost disciplinskega sankcioniranja sodnikov umakniti sodišč in ga dati v pristojnost Sodnega sveta. Vlada je prepričana, da bo s tem povečala odgovornost in preglednost sodstva.

Tudi zakon o državnem odvetništvu je pripravila vlada, z njim pa želi prenoviti institucijo državnega pravobranilstva. To bo v skladu s predlogom nadomestilo državno odvetništvo, državni pravobranilci pa bodo postali državni odvetniki.

