DZ: Zakon o nepremičninskem posredovanju najverjetneje ne bo potrjen

Poslanci na redni seji obravnavajo tudi zaključni račun za leto 2017

27. november 2018 ob 11:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju, o katerem bo DZ ponovno odločal, glede na napovedi poslanskih skupin verjetno ne bo imel zadostne podpore, opoziciji namreč menijo, da gre za nepotrebno regulacijo, Levica pa meni, da je te celo premalo.

Državni svet je marca je na omenjeni zakon marca izglasoval veto, in sicer na predlog skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Mitjo Gorenščkom, izvršnim direktorjem pri Gospodarski zbornici Slovenije. Za novi zakon pa se je zavzemalo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje prav tako pri GZS-ju, ki pa po sprejetju dopolnil na matičnem odboru DZ-ja predlogu nasprotuje.

Zakonu med drugim očitajo, da prinaša nepotrebno regulacijo, ko postavlja zgornjo mejo provizije za posredovanje pri kupoprodajnih poslih s fizičnimi osebami pri štirih odstotkih, kar sicer določa že veljavni zakon, ko omejuje provizijo pri najemnih poslih na višino enomesečne najemnine in ko uvaja zgornjo mejo možnih zaračunanih stroškov, če ne pride do posla, na 150 evrov. S tem, so prepričani, se posega v svobodno gospodarsko ponudbo.

Zakonu nasprotujejo v NSi-ju, SNS-u in Levici

Za sprejetje zakona po odložilnem vetu je potrebna absolutna večina poslancev, ki pa je glede na napovedi poslanskih skupin vprašljiva. Podporo so napovedale poslanske skupine koalicije, razen SAB-a, ki menijo, da novi zakon bolj kot veljavni ščiti potrošnike in zagotavlja večjo pravno varnost vseh udeležencev na nepremičninskem trgu. Proti bodo v NSi-ju in SNS-u ter v Levici. Prvi dve poslanski skupini menita, da želijo nepremičninske posrednike preveč omejiti, medtem ko Levica meni, da zakon prinaša še premalo regulacije. V SDS-u, tako kot v SAB-u, stališča niso predstavili.

Obeta se podpora noveli zakona o davku na dohodek pravnih oseb

DZ obravnava tudi predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katero želi vlada v slovenski pravni red prenesti evropsko direktivo o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom. Prvo pravilo med drugim presoja, ali ima določen pravni posel ekonomski namen, torej ali gre za pristen posel. Tako meri predvsem na domača in tuja multinacionalna podjetja, ki lahko prek svojih povezanih oseb strukturirajo sheme na način, da te ne odražajo ekonomskega namena posla, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za finance Natalija Kovač Jereb. S tem naj bi pravilo tudi preprečevalo agresivno davčno načrtovanje.

Drugo pravilo pa določa, da se dobički nadzorovane tuje družbe, to je povezane osebe davčnega zavezanca, ki niso zadostno obdavčeni ali so oproščeni davka v jurisdikciji nadzorovane tuje družbe, vključijo v davčno osnovo zavezanca. Kot je pojasnila državna sekretarka, se to pravilo uporabi, če je davek od dohodkov pravnih oseb na dobiček, ki ga je ta nadzorovana tuja družba dejansko plačala, nižji od polovice davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga je ta nadzorovana družba morala plačati, če bi bila davčni zavezanec v Sloveniji.

Poslanske skupine koalicije so napovedale podporo predlogu novele, podprli jo bodo tudi v Levici, a so opozorili, da bi bili potrebni še dodatni ukrepi proti izogibanju plačila davkov. Opozicijski NSi novele ne bo podprl, v SDS-u in SNS-u ji ne bodo nasprotovali.

Zaključni račun za leto 2017

DZ bo sprejemal tudi zaključni račun državnega proračuna za leto 2017, ki mu je Računsko sodišče zaradi ugotovljenih napak pri izkazovanju prejemkov in izdatkov izreklo mnenje s pridržkom. Nepravilnosti se tako kot prejšnja leta vežejo na različne vrste izdatkov, najbolj pogoste so na področju transferjev, pomemben del pa tudi pri plačah in splošni proračunski rezervaciji. Komisija DZ-ja za nadzor javnih financ je na začetku novembra sklenila DZ-ju predlagati, naj zaključnega računa ne sprejme.

