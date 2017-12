DZ znova o financiranju občin in izvrševanju proračuna

Ocenite to novico!

Izredna seja DZ-ja

4. december 2017 ob 08:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor bo znova odločal o spremembah zakona o financiranju občin in zakonu o izvrševanju proračuna. DS je na oba izglasoval veto.

Državni svetniki so namreč izglasovali veto tako na spremembe zakona o financiranju občin kot na zakon o izvrševanju proračunov. Menijo namreč, da zakona neprimerno urejata financiranje občin oz. sta zanje škodljiva.

Spremembe zakona o financiranju občin po mnenju državnih svetnikov ne upoštevajo številnih predlogov in pripomb, ki jih je nanje podal DS, so opozorili svetniki. Po njihovih navedbah je bil zakon predložen v zakonodajni postopek brez resnejše uskladitve s skupnostjo in združenjem občin.

Pri zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 pa so državni svetniki izpostavili kritiko do višine povprečnine. Ta se z letošnjih 530 evrov v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov, a s tem v občinskih združenjih niso zadovoljni.

Seja se bo začela ob 14. uri.



O obeh zakonskih besedilih sta ponovno razpravljala matična odbora ter državnemu zboru predlagala, naj ju ob ponovnem odločanju potrdi. Večina poslancev je namreč sledila mnenju vlade, ki meni, da navedbe državnih svetnikov niso utemeljene.

Glede zakona o izvrševanju proračuna namreč vlada opozarja, da je pri določanju višine povprečnine treba poleg izračuna povprečnih stroškov za financiranje nalog občin upoštevati tudi fiskalni okvir, ki v danem trenutku ne omogoča višjih izdatkov.

Spremembe v zakonu o financiranju občin pa bodo po mnenju vlade prispevale k večji odvisnosti višine primerne porabe od demografske strukture posamezne občine.