DZ: Župani bodo protestirali proti uzakonitvi odpoklica

Nadaljevanje redne seje DZ-ja

25. januar 2017 ob 08:15,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 09:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci bodo ponovno odločali o uzakonitvi instituta odpoklica župana po vetu DS-ja. Podpora ni povsem zagotovljena. Ob robu seje bodo svoje nestrinjanje s protestom izrazili župani.



Državni zbor nadaljuje redno januarsko sejo. Najodmevnejša tema je ponovno glasovanje o noveli zakona o lokalni samoupravi, ki predvideva odpoklic župana. Zanjo je prvič glasovalo 45 poslancev, kar je za navadno večino zadostovalo. A ker jo je z vetom ustavil državni svet, zdaj novela potrebuje absolutno navadno večino, torej glas več. Svoje nasprotovanje so že izrazili v koalicijskem SD-ju, pa v opozicijskih SDS-u in NSi-ju.

Podporo so po drugi strani izrazili v SMC-ju, DeSUS-u in ZL-ju, kar prinese več kot 46 glasov. A ni nujno, da se bo glasovanje res izteklo tako.

Da so predlagane dopolnitve zakona škodljive, bodo namreč z "mirnim protestom" poskušali prepričati župani. Tisti iz Združenja občin Slovenije se bodo predvidoma udeležili seje in poskušali prepričati poslance, da z novelo rušijo stabilnost in učinkovitost sistema lokalne samouprave v Sloveniji. Takšnim argumentom so prej sledili v državnem svetu. Bojijo se, da se bo odpoklic zlorabljal v politične namene, in poudarjajo, da lahko župana že zdaj razrešijo iz krivdnih razlogov.

Svetnike je tudi zmotilo, da novela daje volivcem možnost odpoklica župana med mandatom, ne pa tudi možnosti odpoklica drugih izvoljenih občinskih funkcionarjev, torej občinskih svetnikov. Ključne odločitve, kot je npr. proračun, pa sprejema prav občinski svet kot glavni organ odločanja in ne župan.

Do zdaj na januarski seji

- Ponedeljek

- Torek



Možnost odpoklica župana dopušča politične zlorabe. V majhnih občinah z manj kot pet tisoč prebivalci bo dovolj le 58 podpisov za začetek postopka. Podpisi se bodo lahko zbirali cel mandat, brez obrazložitve zakaj, je za Radio Slovenija zatrdil predsednik Združenja občin Robert Smrdelj. To pa po njegovem pomeni, da bodo volivci s podpisi županom lahko tudi grozili.

Odškodnine za ovire na meji

DZ bo sicer danes med drugim dokončno odločil o noveli zakona o nadzoru državne meje, ki jasneje določa tehnična sredstva za nadzor meje in predvideva odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena varovalna ograja. V drugi obravnavi, ki so jo opravili v ponedeljek, so noveli izrecno nasprotovali le v ZL-ju.

Sušelj in ZZZS

DZ bo nadalje odločal o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Skupščina zavoda je na položaj imenovala Marjana Sušlja. A v parlamentu se postopek zapleta. Sušelj na mandatno-volilni komisiji DZ-ja ni dobil zadostne podpore. Tako koalicija kot opozicija sta zatrdili, da je njegov program isti kot pri prejšnjem kandidatu in kot tak neustrezen.

Sušlja, ki zdaj ZZZS vodi kot vršilec dolžnosti, je odločitev mandatno-volilne komisije presenetila, toliko bolj zaradi dobrega sodelovanja med ekipama ZZZS-ja in ministrstva za zdravje. Mnenje o dobrem medsebojnem sodelovanju po njegovih besedah deli tudi ministrica za zdravje Milojko Kolar Celarc.

"Sistemska korupcija v zdravstvu"

Na dnevnem redu sta še dva predloga priporočil s področja zdravstva. SDS jih je predlagal kot odgovor na po njegovem mnenju dve ključni težavi domačega zdravstva: slabo poslovanje javnih zdravstvenih zavodov in razraščanje sistemske korupcije. Na matičnem odboru nobeno predlagano priporočilo iz največje opozicijske stranke ni dobilo zadostne podpore.





