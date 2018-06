Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Pametni števci lahko obdelujejo osebne podatke. Foto: BoBo/Tina Kosec VIDEO Sporni "pametni" električ... Dodaj v

Električni števci zbirajo zelo detajlne osebne podatke

Elektropodjetja za zdaj niso v prekršku

26. junij 2018 ob 20:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik opozarja, da so pametni števci za odčitavanje porabe električne energije sporni z vidika varstva osebnih podatkov.

Pri nas je v uporabi že 470.000 pametnih električnih števcev, kar zajema približno polovico gospodinjstev po državi, do leta 2025 pa naj bi vse stare števce zamenjali s pametnimi. Kaj mnenje informacijske pooblaščenke pomeni za elektropodjetja in gospodinjstva, ki že imajo pametne števce?

Pametni števci lahko obdelujejo osebne podatke, a le v hišah in stanovanjih, kjer živi zgolj ena oseba. Ob morebitni kraji baze podatkov lahko osebne podatke zlorabijo bodisi tatovi bodisi oglaševalci, ki pošiljajo usmerjene oglase, pojasnjuje Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka: "Ta pametni števec natančno pokaže dinamiko življenja. Torej iz porabe se da sklepati marsikaj, ne samo to, ali si doma ali nisi, še več, kdaj imaš vklopljene najrazličnejše gospodinjske naprave. Naredi prerez tvojega življenja."

Elektropodjetja bi tako morala pridobiti soglasje uporabnikov za zbiranje podatkov ali pa bi za to morala obstajati zakonska podlaga, ki je za zdaj nimamo. Toda pristojni trdijo, da elektropodjetja, ki uporabljajo pametne števce, niso v prekršku, saj pametni števci, ki so že v uporabi, nimajo funkcij, ki bi zapisovale osebne podatke.

Vladimir Mauko, direktor tehničnega sektorja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo, pojasnjuje:

"Ne gre za prepoved uporabe teh števcev, ampak za zagotovitev ustrezne pravne podlage za zbiranje 15-minutnih podatkov, to pa pomeni, da ti števci, ki so zdaj bili nameščeni, popolnoma ustrezajo vsem tehničnim funkcionalnostim, in nikakor to ne pomeni, da bi jih bilo treba zamenjati."

Sporna je torej le funkcija pogostega merjenja trenutne moči, ki je elektropodjetja, kot pravijo, ne uporabljajo. Jurij Curk iz Elektra Ljubljana pravi: "Za zdaj to ni nobena težava, ker trg ne deluje na 15-minutnih intervalih, tako da za zdaj teh podatkov ne bomo odčitavali iz števcev do nadaljnjega."

Na ministrstvu za infrastrukturo so zapisali, da pričakujejo, da bodo sistemski operater distribucijskega omrežja in elektropodjetja za zbiranje podatkov pridobili soglasje informacijske pooblaščenke.

Aleksandra Trupej, Janez Krušič Sterguljc, Televizija Slovenija