Eno leto in 36 milijonov evrov. Koliko bodo krajše čakalne vrste?

Pilotni projekt vlade

6. april 2017 ob 07:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Na operacije in specialistične preglede čaka že skoraj 230.000 bolnikov, od teh 40.000 nedopustno dolgo, kar pomeni, da je morda ogroženo njihovo zdravstveno stanje. Enoletni pilotni projekt za reševanje žgoče problematike bo obravnavala vlada.

Ena od hudih ran zdravstva so vse daljše čakalne vrste. Pilotni projekt skrajševanja, za katerega je predvidenih 36 milijonov evrov in ki naj bi se sicer začel že s prvim aprilom, uresničuje izpogajane stavkovne zahteve Fidesa. Zdravniki, ki bodo delali več in bolje in bodo s povečanim obsegom dela prispevali k skrajševanju čakalnih vrst, bodo odslej dodatno nagrajeni, vendar največ do četrtine svoje bruto plače. A spodbude ne dobijo samo zdravniki, v enakih odstotkih bo nagrajen celoten zdravniški tim, torej tudi medicinske sestre in drugi, dodatek pa se bo izplačeval za tri mesece nazaj.

Zahtevana kakovostnejša obravnava

Dodelitev delovne uspešnosti seveda ni brezpogojna. Prvi pogoj je preseganje normativov in krajšanje čakalnih vrst, drugi pogoj večja kakovost in prijaznejša ter prijaznejša in poglobljena obravnava bolnikov. Pri družinskih zdravnikih se bo na primer spremljalo, koliko bo manj napotnic za specialistične preglede, koliko bo hišnih obiskov in koliko bo opravljenih posegov, kot na primer šivanje manjših ran in podobno.

Zahtevani so tudi dosledna uporaba storitev e-zdravje ter predaja stalnega ali začasnega odpustnega pisma pacientu v roke ob odpustu ali izdaja ambulantnega izvida najpozneje v treh delovnih dneh. Kdaj se bodo čakalne vrste vidno skrajšale, je težko napovedati, letos verjetno še ne, priznavajo na ministrtsvu.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc sicer pričakuje, da se bodo v zdravstvenih domovih skrajševanja čakalnih vrst lotili skrajno resno: "... da pa morajo tudi oni znotraj hiš narediti vse. Tudi spremembo postopkov, načina dela, večjo učinkovitost, zato da bi bi bil projekt res uspešen."

V okviru variabilnega nagrajevanja skuša ministrice nagrade zagotoviti tudi direktorjem zdravstvenih zavodov.

Snežana Ilijaš, Radio Slovenija