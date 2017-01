Erjavca čudi hrvaški medijski cirkus, nobenih groženj ni bilo

"Na Hrvaškem se dogajajo medijski spini"

13. januar 2017 ob 13:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Karl Erjavec se je z začudenjem odzval na po njegovem pretiran odziv hrvaških medijev na njegovo izjavo o možnih težavah turistov na meji. "Nobene besede o grožnjah ali sabotažah ni bilo."

Hkrati je je slovenski zunanji minister spet opozoril na nujnost spoštovanja odločitve arbitražnega sodišča, ki bo rešila problematiko nedoločene meje. Spomnimo, da je Karel Erjavec ta teden v oddaji Studio City na TV Slovenija med drugim dejal, da bi lahko imeli turisti, ki bodo na hrvaško obalo potovali iz Nemčije in Avstrije skozi Slovenijo, težave, če bo vprašanje meje še naprej ostalo odprto, torej če v Zagrebu ne bodo sprejeli odločitve arbitražnega sodišča.

Izjava je močno razburila hrvaške medije, ki so med drugim komentirali, da je bila Erjavčeva izjava "škandalozna in nediplomatska". Hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier pa je izjavo Erjavca pospremil z besedami, da slovenski zunanji minister z nadlegovanjem turistov na meji ne bo dosegel ničesar pozitivnega in da izjava kaže na njegovo "nervozo".

'Nediplomatsko je nespoštovanje arbitraže'

Erjavec je pred okroglo mizo Slovenija in EU po 25 letih priznanja v Ljubljani za novinarje pojasnil, da gre za pretiran odziv hrvaških medijev, ki je ne razume. Nediplomatsko je po njegovem mnenju nespoštovanje mednarodnih pogodb, kot je arbitražni sporazum. "Nujno potrebno je, da se spoštuje odločba, tako na slovenski kot na hrvaški strani. To bo razrešilo vrsto problemov," je povedal.

Glede komentarja hrvaškega ministra Stierja je Erjavec dejal, da ga je oblikoval na podlagi poročanja hrvaških medijev, ne pa na podlagi njegove izjave v oddaji. "Če bi poslušal mojo izjavo v Studio Cityju, ne bi zasledil ne blokade ne sabotaže," je komentiral Erjavec.

'Hrvaški medijski spini'

Očitno Hrvati potrebujejo močna sporočila, in če jih ne dobijo, si jih ustvarijo sami. Očitno vedo, da bodo težko šli mimo spoštovanja mednarodnega arbitražnega sporazuma in zaradi tega se dogajajo medijski spini, zato bi bilo dobro, da se ta zadeva čim prej razreši, je dejal vodja slovenske diplomacije.

Pri dvostranskih odnosih so vedno "neka valovanja", enkrat so odnosi boljši, drugič slabši, prepričan pa je, da je spoštovanje arbitraže predpogoj za dolgoročno sožitje med državama.

