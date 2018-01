Erjavca ne skrbi pismo ameriških Judov: "Tudi izraelska družba ni enotnega mnenja"

Priznanje bi bilo "prezgodnje in kontraproduktivno" pišejo predstavniki ameriških judovskih skupnosti

25. januar 2018 ob 08:20,

zadnji poseg: 25. januar 2018 ob 15:10

New York - MMC RTV SLO, STA

Voditelji konference vseh 48 večjih ameriških judovskih organizacij so slovenskega premierja Mira Cerarja pozvali, naj vlada ne prizna Palestine. Zunanji minister Karl Erjavec pa poudarja, da postopki potekajo naprej.

Predsednik konference Stephen Greenberg in izvršni podpredsednik Malcolm Hoenlein sta "neprijetno presenečena" nad poročili, da bo odbor državnega zbora za zunanjo politiko razpravljal o uradnem priznanju palestinske države. Skrbi ju tudi, da slovenski zunanji minister Karl Erjavec v tem trenutku podpira takšen ukrep.

Kot so poudarili judovski voditelji iz ZDA, bi bilo priznanje Palestine prezgodnje in zelo kontraproduktivno ter bi opogumilo palestinsko oblast za nadaljevanje zgrešene politike, ki se izogiba odgovornosti za mirovna pogajanja o rešitvi krize z Izraelom.

"Slovensko priznanje Palestine ne bo prepričalo Palestincev, naj se vrnejo k pogajanjem, in bo spodkopalo smiseln pristop k rešitvi desetletja dolge krize, kar so neposredna pogajanja med stranema. Povzročilo bo podaljšanje obdobja brez miru," so še opozorili.

Trenutna slovenska zunanja politika glede palestinske državnosti je skladna s prevladujočim mednarodnim pravom in normami ter ogromnim mednarodnim konsenzom v podporo rešitvi s pogajanji, menijo.

Želijo se srečati s slovensko veleposlanico v ZDA

Vodstvo judovskih organizacij napoveduje tudi srečanje s slovensko veleposlanico pri Združenih narodih Darjo Bavdaž Kuret, ki ji bo neposredno preneslo svoje skrbi.

"Upamo, da se bo Slovenija odločila za nadaljevanje konstruktivne vloge s spodbujanjem palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, da se vrne za pogajalsko mizo," so še sporočili judovski voditelji.

Erjavec: To je bilo pričakovano

Zunanji minister Karl Erjavec je ob tem dejal, da gre za pričakovan poziv, saj ameriški Juduje niso naklonjeni priznanju Palestine. "Po drugi strani pa moram povedati, da sem prejel pismo judovskih intelektualcev iz Izraela, ki so v preteklosti zasedali pomembne položaje, tako da se tudi tu kaže razklanost v izraelski družbi," je dejal Erjavec in dodal, da bo parlamentarna komisija v prihodnjem mesecu prejela potrebno gradivo za mednarodno priznanje Palestine.

Cerar: Odločitev so sprejele vse koalicijske stranke

Predsednik vlade Miro Cerar je ob tem dejal, da so odločitev za sprožitev teh postopkov sprejele vse koalicijske stranke, ker pa gre za zahteven proces, je Cerar vsem ministrstvom naročil pripravo poročila o vseh morebitnih pozitivnih in negativnih učinkih takega priznanja. "Priznanje je nekaj, kar je pravično in do česar bi moralo priti, vendar moramo iti v to preudarno," je dejal Cerar.

