Erjavec: Dokaz, da dialog ni mogoč; Plenković vnovič vabi Cerarja v Zagreb

Predsednik DZ-ja: Nastop hrvaškega premierja v ZN-u nepojmljiv

22. september 2017 ob 11:47,

zadnji poseg: 22. september 2017 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Slovenija ostaja odprta za dialog, vendar pa ko oz. če bodo za to ustvarjeni pogoji," je še enkrat zatrdil premier Miro Cerar, ki ga je hrvaški premier Plenković danes znova povabil v Zagreb.

Hrvaška ostaja odprta za dialog, je na današnji seji hrvaške vlade dejal premier Andrej Plenković in znova pozval Mira Cerarja, naj pride na pogovore na Hrvaško, in sicer v kakšnem drugem terminu, obenem pa je dejal, da se bosta prihodnji teden srečala v Talinu v Estoniji, kjer bo vrh EU-ja."Hrvaška stališča so jasna in dobronamerna, kot je bil tudi njen vstop v arbitražo v dobri veri. V tem duhu bomo tudi nadaljevali in verjamem, da bomo našli rešitev," je izjavil Plenković.

Poudaril je, da Hrvaška ne bo privolila v izsiljevanja, ker je vprašanje ozemeljske celovitosti prednostna naloga države, za katero si bodo prizadevali na temelju dobrososedskih odnosov in mednarodnega prava. Spomnil je tudi, da sta se s Cerarjem srečala v New Yorku in da je bilo vse tisto, o čemer sta se pogovarjala in dogovarjala, "v skladu z znanimi slovenskimi stališči in jasno določenimi hrvaškimi stališči".

Cerar: Pogovor prihodnji teden ni več smiseln

Kot smo poročali, se je Cerar po Plenkovićevem sinočnjem govoru v Združenih narodih odločil, da se ne bo udeležil srečanja v Zagrebu, predvidenega za konec septembra. Cerar je sinoči pojasnil, da sta se s premierjem Plenkovićem predtem dogovorila, da se srečata prihodnji teden v Zagrebu, kjer naj bi se pogovarjala o vprašanju meje, "kar je seveda pomenilo tudi o implementaciji arbitražne odločbe". "S tem, kar je danes povedal, da je arbitražna odločba nična, je odstopil od najinega dogovora. To je za Slovenijo popolnoma nesprejemljivo stališče, ki ne omogoča razgovora v Zagrebu, zato pogovor prihodnji teden tam ni več smiseln," je presodil premier.

Erjavec: Dokaz, da dialog ni mogoč

Cerarjeva poteza močno odmeva v domačem političnem prostoru, večina, med njimi predsednik države, predsednik DZ-ja in zunanji minister, je njegovo odločitev podprla. "Vsi tisti v slovenski politiki, ki so bili za dialog s Hrvaško, so v New Yorku dobili dokaz, da ta dialog ni mogoč," je v izjavi navedel minister Karl Erjavec. Prepričan je tudi, da je glede Hrvaške potrebna odločna zunanja politika in da je odločitev, da ne podpremo Hrvaške na poti v Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), edina pravilna.

Po Erjavčevih navedbah se je tudi pokazalo, da so vsi tisti, ki so na nedavnem slovenskem političnem vrhu o arbitraži, na katerem njega ni bilo, imeli popolnoma napačna stališča, ko so kritizirali njegove izjave glede hrvaške politike. "Bolje je, da je premier Cerar slišal uradno hrvaško stališče, da ne priznavajo arbitraže, od hrvaškega premierja na Generalni skupščini ZN-a v New Yorku, kot da bi taista stališča slišal v Zagrebu," je še ocenil slovenski zunanji minister.

Po njegovem mnenju se je potrdilo, kar je ves čas trdil, in sicer, da dialog s hrvaškimi politiki ni mogoč, "ker vztrajajo pri kršitvi mednarodnega prava in nepriznavanju arbitražne sodbe, ter da bi bil obisk v Zagrebu zgolj izguba časa".

Erjavec je še napovedal, da bo zunanje ministrstvo dalo navodilo vsem slovenskim veleposlanikom v tujini, da seznanijo vsa ministrstva za zunanje zadeve držav, v katerih opravljajo diplomatsko službo, z razlogi za odpoved obiska slovenskega premierja v Zagrebu. Prav tako naj bi jih seznanili s slovenskim stališčem, da ni mogoče z dialogom s Hrvaško ničesar doseči glede implementacije arbitražne razsodbe, je še pojasnil vodja slovenske diplomacije.

Cerar: Pogovor v Zagrebu ni smiseln

"Naj ponovim, da je to odločbo sprejelo mednarodno arbitražno sodišče v sestavi petih neodvisnih sodnikov, ki so se zelo jasno odločili, da je kljub določenim napakam v postopku arbitražna odločba veljavna in jo je zato treba spoštovati," je v New Yorku dejal Cerar, ki je zaradi izjav Andreja Plenkovića med splošno razpravo svetovnih voditeljev ob začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN-a, da je odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško primer spodkopavanja mednarodnega prava, odpovedal obisk v Zagrebu.

Hrvaška mora najprej priznati veljavnost arbitražne odločbe

Cerar je sinoči poudaril, da Slovenija ostaja odprta za dialog, vendar pa ko oz. če bodo za to ustvarjeni pogoji. Ko se bo torej mogoče pogovarjati tudi o uveljavitvi arbitražne odločitve, ki seveda velja: "Seveda pa mora Hrvaška izpolniti določene pogoje. Predvsem seveda, da prizna mednarodnopravno zavezujočo veljavnost arbitražne odločbe. To je predpogoj. To je mednarodni standard, ki ga ne more in ne sme nobena država ignorirati, še najmanj pa članica EU-ja in prijateljska država." Ob tem je napovedal še, da bo "Slovenija nadaljevala priprave na implementacijo in bo seveda s svoje strani to odločbo izvršila, ko bo za to napočil čas".

O tem se ne govori na "pobalinski ali grob način"

Cerar je med vrsticami obsodil Plenkovićevo potezo, ko je o arbitraži govoril v svojem nagovoru pred Generalno skupščino. "Palača ZN-a ni oder za reševanje takšnih medsebojnih vprašanj. Sploh pa se nisem hotel odzvati na to pravzaprav zelo nenavadno izjavo gospoda Plenkovića na podoben način in na tem nivoju. Jaz ostajam na nivoju, ki ga imam vseskozi. To je konstruktiven nivo, kjer zelo jasno povem, da arbitražna odločba zavezuje Hrvaško in Slovenijo. Da je to zaveza po mednarodnem pravu, tudi po pravu EU-ja, da jo je treba spoštovati, in v skladu s tem tudi ravnam," je dejal Cerar in dodal: "Mislim, da dejanja povedo več kot besede, je pa treba biti pri besedah zelo jasen." "Vsa moja sporočila sosednji Hrvaški in domači javnosti posluša tudi mednarodna javnost. Zato o tem ne morem govoriti na neki pobalinski ali grob način, ampak zelo jasno in odločno povem, kaj bo Slovenija naredila, kako ocenjujemo izjave sosednje Hrvaške in njihova dejanja in seveda, kako bomo ravnali v prihodnje," je še dejal premier. Priznava napake

Cerar je ob tem priznal, da se je na slovenski strani v arbitražnem postopku zgodila napaka. "Samo arbitražno sodišče v sestavi petih neodvisnih avtoritet je razsodilo, da ta napaka ni bistveno vplivala na postopek in se ta lahko nadaljuje brez škode za obe strani. Sodišče je to storilo, sprejelo mednarodno zavezujočo razsodbo in jo objavilo, tako da zdaj velja. Hrvaška in Slovenija jo morata spoštovati." "To ne nazadnje ugotavljajo tudi Evropska komisija, države članice EU-ja in to je mednarodni in civilizacijski standard. Tudi številni govorniki v palači ZN-a ugotavljamo, da je vladavina prava tista vrednota, ki jo moramo spoštovati, če želimo ta svet ohraniti v miru in sodelovanju. Ne nazadnje je tudi ameriški predsednik v svojem govoru poudaril pomen vladavine prava in spoštovanja odločb mednarodnih tribunalov," je dejal Cerar. Pahor: Mednarodno pravo je na slovenski strani

Predsednik Borut Pahor je prepričan, da bo samo dialog na koncu pripeljal do mirne implementacije odločitve arbitražnega sodišča. "Mi imamo zdaj na svoji strani mednarodno pravo in imamo tudi podporo mednarodne skupnosti. In moramo paziti, da ne bi izgubili podpore mednarodne skupnosti, ki jo uživamo," je poudaril v izjavi za medije ob obisku v Bovcu. Hrvaško trmasto vztrajanje pri nespoštovanju obveznosti iz arbitražnega sporazuma je nesprejemljivo, je še poudaril. Brglez: Plenkovićev nastop je nepojmljiv

Predsednik DZ-ja Milan Brglez je ostro kritiziral četrtkov nastop hrvaškega premierja Andreja Plenkovića v Generalni skupščini Združenih narodov, v katerem je branil izstop Hrvaške iz arbitraže. Brglez je v izjavi za medije dejal, da je bil Plenkovićev nastop nepojmljiv. "Njegov govor je bil posmeh Stalnemu arbitražnemu sodišču kot najstarejšemu stalnemu forumu za mirno reševanje sporov," je dejal Brglez. "Še bolj šokantno je, da je predsednik vlade Plenković zlorabil organ ZN-a ter pred vsemi državami sveta pod vprašaj postavil temeljno načelo mirnega reševanja sporov," je bil oster predsednik DZ-ja. "Spoštovanje odločb mednarodnih sodišč namreč ni stvar izbire, ampak je obveznost," je dodal. S tem dejanjem po Brglezovem mnenju ni užalil Slovenije, temveč druge države, mednarodne institucije, arbitražno sodišče in arbitre. "To vodi v izničenje mednarodnega prava in pomeni grožnjo kolektivni varnosti ZN-a, od katere smo pravzaprav vsi odvisni," je opozoril. Grabar-Kitarović obžaluje odpoved obiska

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v Zagrebu dejala, da podpira stališča hrvaškega premierja Plenkovića, ki je na Generalni skupščini ZN-a ponovil hrvaško razlago izstopa iz arbitraže. Obenem je obžalovala, da je slovenski premier Cerar odpovedal obisk v Zagrebu. Plenković: Arbitraža kot primer spodkopavanja mednarodnega prava

Plenković je v četrtkovem govoru posebej poudaril odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško ter jo označil za primer spodkopavanja mednarodnega prava. Ob tem je zagotovil, da je spoštovanje mednarodnega prava temelj za stabilnost in mir na svetu in Hrvaška je temu privržena. Verjame, da je treba spore reševati mirno, na podlagi mednarodnega prava. Pri tem pa je pomembno, da vse mednarodne razsodbe spoštujejo lastna pravila. Hrvaški premier je tudi dejal, da kompromitiranje nepristranskosti ali neodvisnosti mednarodnih arbitraž ali sodišč, kot je bil to primer v arbitraži s Slovenijo, pomeni, da potem njihove odločitve nimajo pravne moči. Takšno kompromitiranje je po njegovih besedah v nasprotju z mednarodnim pravom in Hrvaška naj ne bi imela druge izbire, kot je bil umik iz procesa arbitraže. Hrvaška želi reševati odprta vprašanja s prijateljico in zaveznico Slovenijo dvostransko, je še dejal. Bruselj vztraja pri implementaciji

Iz Bruslja so medtem sporočili, da Evropska komisija (EK) glede arbitražne razsodbe vztraja pri že večkrat ponovljenem stališču, da od obeh strani pričakuje njeno implementacijo. V stališču, ki ga je prvič predstavil podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans 4. julija v Strasbourgu, Bruselj poudarja, da vseskozi podpirajo mirno reševanje sporov o meji med državami članicami, v tem konkretnem primeru pa je komisija tudi posredovala pri iskanju rešitve, ki je privedla do vzpostavitve arbitražnega procesa leta 2009. Komisija je pripravljena tudi posredovati, da bi dosegli polno in pravično implementacijo razsodbe, so dodali.

T. K. B., G. K.