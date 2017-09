Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Erjavec je vodjo vatikanske diplomacije seznanil s težavami pri implementaciji arbitražne razsodbe. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Erjavec gostil vodjo vatikanske diplomacije

Govor tudi o arbitražni razsodbi

3. september 2017 ob 22:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Zunanji minister Karl Erjavec je na gradu Strmol gostil vodjo vatikanske diplomacije Paula Richarda Gallagherja. Erjavec in Gallagher sta govorila o odnosih med Slovenijo in Svetim sedežem in medverskem dialogu.

Slovenski zunanji minister je gosta seznanil s kandidaturo Slovenije za predsedovanje Svetu OZN-a za človekove pravice leta 2018 in opozoril na težave v slovensko-hrvaških odnosih po odločitvi arbitražnega sodišča o meji.

Erjavec je pred srečanjam dejal, da mu je je Gallagher že aprila letos med obiskom v Vatikanu dejal, da je treba mednarodno pravo in odločbe sodišč spoštovati. Kot je dejal, mu bo pojasnil, da ima Slovenija težave z izvedbo odločbe arbitražnega sodišča, ker Hrvaška ne želi spoštovati arbitražne razsodbe, je poročala TV Slovenija.

B. R.