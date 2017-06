Erjavec: Hrvaška bo kmalu spoznala, da ji ne preostane drugega kot spoštovati pravo

Arbitražni postopek se bliža koncu

18. junij 2017 ob 18:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Razsodba arbitražnega sodišča naj bi bila vse bližje, veliko vprašanje pa bo, kako se bo odločba implementirala v praksi. Minister Karl Erjavec meni, da bo Hrvaška na koncu odločbo morala spoštovati.



Na papirni ravni na slovenski strani ne bi smele povzročati večjih težav, saj priprave že potekajo znotraj medresorske skupine, zato bo zakonodajno delo lahko začelo potekati nemudoma, je v pogovoru za TV Slovenija pojasnil Erjavec. Po pričakovanjih pa se bo zapletlo na terenu.



"Mi bomo implementacijo izvedli tako, da ne bi prihajalo do incidentov. Prepričani pa smo, da bo Hrvaška slej ko prej morala privoliti v spoštovanje arbitražne odločbe, tako da ne pričakujem, da bodo zaradi tega kakšne večje napetosti, večji incidenti," je presodil minister.



Na drugih ministrstvih in uradnih institucijah so glede priprav zelo skopi, pravijo namreč, da gre za zaupne informacije. Slovenska stran pa bo spoštovala arbitražno odločbo, tudi če bo v nekaterih delih za Slovenijo neugodna. Bo pa izvedba dolgotrajen proces.



A. Č.