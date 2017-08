Erjavec senatorjem izrazil nezadovoljstvo glede ameriškega stališča do arbitražne odločitve

Obisk vplivnih republikanskih senatorjev

15. avgust 2017 ob 10:49,

zadnji poseg: 15. avgust 2017 ob 17:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor in zunanji minister Karl Erjavec sta sprejela delegacijo šestih senatorjev ZDA, s katerimi sta govorila o sodelovanju med državama in v okviru zveze Nato, razmerah na Zahodnem Balkanu ter drugih aktualnih vprašanjih.

V delegaciji ameriškega senata na obisku Slovenije so John Cornyn, William Thad Cochran, Susan Collins, Thom Tillis, Thomas Bryant Cotton in Roy Blunt, ki jo vodi ter je tudi podpredsednik republikanske konference v ameriškem senatu in član več odborov, med drugim odbora za trgovino, znanost in transport ter odbora za obveščevalno dejavnost. Član zadnjega odbora je tudi senator Cornyn, ki je po hierarhiji drugi najpomembnejši republikanski senator, navajajo v uradu predsednika republike.

Senator Cochran vodi senatni odbor za zvezni proračun, ki je največji odbor v senatu. V okviru tega odbora vodi tudi pododbor za obrambo in je tudi član odbora za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo ter odbora za zakonodajo in administracijo.

Tudi senatorka Susan Collins je članica odbora za obveščevalno dejavnost in odbora za zdravje, izobraževanje in delo. Senator Thom Tillis je član odbora za oborožene sile, tako kot najmlajši senator Cotton.

Nezadovoljni Erjavec

Erjavec je po pogovoru z republikanskimi senatorji izrazil nezadovoljstvo glede stališča ZDA do arbitražne odločitve o meji med Slovenijo in Hrvaško. ZDA namreč pravijo, da se ne bodo postavile na nobeno stran, ampak da gre za dvostransko vprašanje. "Gre za spoštovanje mednarodnega prava, za spoštovanje arbitražne odločitve, ki jo je izdalo sodišče," je dejal in dodal, da je senatorjem pojasnil tudi, da je lahko reševanje vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško model za reševanje drugih odprtih mejnih vprašanj na Zahodnem Balkanu.

Po njegovih besedah pa so urejene meje eden izmed dejavnikov za okrepitev stabilnosti v regiji. "Če teh vprašanj ne bomo rešili v doglednem času, je lahko to nov vir napetosti," je poudaril in presodil, da so bili ti pogovori zelo koristni, saj so gostje dobili vsa potrebna pojasnila, zakaj je potrebno, da ZDA podprejo implementacijo arbitražnega sporazuma.

Privrženost tesnemu sodelovanju

Iz urada predsednika republike so sporočili, da so Pahor in ameriški senatorji v pogovoru poudarili privrženost tesnemu sodelovanju med državama in v okviru Nata. Senatorje je zanimalo predsednikovo stališče o razmerah na Zahodnem Balkanu, njegovi pogledi na rusko geopolitiko, prihodnost evropske obrambne politike in problematiko migracij. Obe strani sta pogovor ocenili kot zelo koristen in v prid poglobitvi medsebojnega zaupanja in sodelovanja, tako pri dvostranskih kot pri večstranskih vprašanjih.

Pahor je senatorje še prosil, naj svojemu kolegu Johnu McCainu prenesejo njegove pozdrave in najboljše želje za čimprejšnje okrevanje. 80-letni McCain, ki ima tumor na možganih, je bil aprila na obisku v Sloveniji.

G. C.