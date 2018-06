Erjavec ostaja predsednik Demokratične stranke upokojencev

Po volitvah ponudil odstop

15. junij 2018 ob 08:16,

zadnji poseg: 15. junij 2018 ob 17:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet DeSUS-a je odločil, da bo na čelu stranke še naprej njen dolgoletni predsednik Karl Erjavec. Podprla ga je velika večina članov sveta stranke.



Karl Erjavec je po slabem volilnem izidu ponudil svoj odstop. O njegovi usodi je odločal svet stranke in odločitev sprejel po več urah razprave. Podprla ga je velika večina članov sveta, 57 jih je glasovalo, 44 glasujočih pa ponujenega odstopa ni sprejelo, poroča novinarka TV Slovenija Sabina Zonta. Glasovanje ni bilo tajno. Erjavec je ocenil, da bi tudi v primeru tajnosti dobil enako podporo.

Erjavec je v izjavi za medije po seji sveta ocenil, da je visoka podpora sveta in predtem izvršnega odbora dobra popotnica za nadaljnje delo v stranki, poroča STA. "S tako popotnico lahko še naprej uspešno in učinkovito vodim stranko. Mislim, da gre lahko stranka zdaj s svežim elanom proti novim izzivom, ki jih v tem obdobju ne bo zmanjkalo," je dejal.

Spomnil je, da so pred njimi priprave na novembrske lokalne volitve, še pred tem pa dogovori o novi vladni koaliciji. Ob tem je znova zatrdil, da je stranka pripravljena sodelovati v levosredinski vladi, nikakor pa ne v desnosredinski. "Bodo pa pogajanja naporna," je napovedal.

Prav tako bo, kot kaže, naporno tudi delo v koaliciji, ne glede na to, kakšna bo. Še posebej, ker so pred novo vlado naloge, o katerih se bo treba usklajevati z velikim številom strank, je spomnil Erjavec in med drugim poudaril pogajanja s sindikati javnega sektorja in odločitev o lastništvu NLB-ju.

Erjavec je navedel, da je vlada v odhajanju dosegla dobre rezultate. "Mislim, da bodo ljudje šele čez čas spoznali, kako dobra in uspešna je bila vlada Mira Cerarja," je dejal. Ob vprašanju o njegovih kritikah do Cerarja v predvolilni kampanji pa je pojasnil, da je bil kritičen predvsem do Cerarjevega presenetljivega odstopa.

Erjavcu se zdi tudi zanimivo, da so na zadnjih volitvah največ izgubili ravno v SMC-ju in DeSUS-u, "ki smo bili tvorci uspešne vlade".

Še vedno je sicer prepričan, da bi bil izkupiček volitev drugačen, če bi v t. i. levi blok, ki ga je pred volitvami sklenil z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, vstopila še kakšna stranka. Ob tem pa je bil ravno ta podpis eden pogosteje omenjanih očitkov Erjavcu pred današnjim glasovanjem o njegovem odstopu, saj so nekateri v stranki ocenjevali, da jim ni prinesel potrebnih glasov.

Pred glasovanjem je bilo sicer slišati, da se Erjavcu stolček, ki ga zaseda že od leta 2005, lahko dejansko zamaje le, če bo glasovanje na seji sveta stranke tajno. A Erjavec je prepričan, da bi bil rezultat isti, kot je bil zdaj, ko so glasovali javno. Zaradi visoke podpore pa tudi ne vidi nobenega smisla v sklicevanju kakšnega izrednega volilnega kongresa stranke, vsaj ne do konca leta.

Erjavec je bil po letu 2005 za predsednika stranke izvoljen še na kongresih leta 2009, 2013 in nazadnje 2017, ko je bil tudi edini kandidat za to mesto.