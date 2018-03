Erjavec: Pomembno je, kakšna bodo pojasnila ruske strani v zvezi s primerom Skripal

Cerar: Vlada je tista, ki oblikuje politiko

29. marec 2018 ob 13:24,

zadnji poseg: 29. marec 2018 ob 16:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je zaradi afere Skripal sklenila, da na posvet pokliče slovenskega veleposlanika v Moskvi Primoža Šeliga, s katerim se je že srečal odhajajoči zunanji minister Karl Erjavec, ki meni, da je zdaj izjemnega pomena, kako bo ruska stran odgovorila na vprašanja Velike Britanije.

Erjavec je v pogovoru z veleposlanikom spet izrazil zaskrbljenost zaradi uporabe živčnega plina v Veliki Britaniji in poudaril solidarnost z Združenim kraljestvom, partnerjem v EU-ju in zaveznikom v Nato, so sporočili z zunanjega ministrstva in dodali, da je uporaba živčnega plina groba kršitev mednaordnega prava, zato so odgovori ruske strani izjemnega pomena, prav tako tudi sodelovanje ruske strani z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja.

Erjavec vladi ni predlagal izgona ruskih diplomatov in vlada je soglasno sklenila, da bi bil ta ukrep preoster glede na to, da se ne ve, kdo je odgovoren za napad z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko v Salisburyju v Združenem kraljestvu.

Soglasna odločitev vlade

Odločitev je na tiskovni konferenci po seji vlade, ki opravlja tekoče posle, potrdil premier Miro Cerar: "To je dodatno, kar smo sprejeli, potem ko smo kot člani Nata in EU-ja podprli skupne ukrepe obeh zvez." Dodal je, da bi bil resnejši ukrep izgon diplomatov iz države, a se zanj niso odločili. Je pa Slovenija podprla odločitev EU-ja, da odpokliče veleposlanika EU-ja iz Rusije. "To, da sta moja koalicijska partnerja že pred sejo vlade dajala komentarje, daje občutek, da vlada ni enotna. A odločitev smo sprejeli soglasno," dodaja Cerar.

Prepričan je, da mora Slovenija svoje članstvo v EU-ju in Natu jemati odgovorno, a to ne pomeni, da slepo sledimo mnenjem. "Vsako stvar premislimo, in to smo storili tudi v tem primeru." Podobne ukrepe kot slovenska vlada so po premierjevih besedah sprejeli tudi Luksemburg, Malta, Slovaška in Bolgarija. "Z Rusijo imamo še naprej prijateljske odnose," je poudaril in dodal, da je ključno, da smo del EU-ja.

Stališče predsednika države

Predsednik države Borut Pahor je sicer v sredo pozval, naj naša država izkaže solidarnost z Veliko Britanijo. "Ko naši zavezniki zaradi nekega pomembnega dogodka menijo, da bilo dobro izkazati solidarnost z državo, v kateri se je nekaj glede varnostnega položaja zgodilo, potem mislim, da je prav, da Slovenija pove, kdo je, kje je in s kom je," je povedal Pahor. Ob tem je poudaril, da ima Slovenija z Rusijo dobre odnose in jih želi nadaljevati tudi v prihodnje, vendar pa ni nevtralna država. "Slovenija je del zavezništva Nata in večina naših zaveznikov je sprejela odločitev, da solidarizira z Veliko Britanijo," je še dejal predsednik republike.



"Predsednik države se o tem ni pogovarjal ne z mano ne z zunanjim ministrom. Menim, da to ni dobro. Razumem, da ima na to svoje poglede, saj je predsednik države. Vlada je tista, ki oblikuje politiko, zato se moramo vsi skupaj usklajevati," pa je o ravnanju Pahorja dejal Cerar. Premier je poudaril, da ima Slovenija preudarno zunanjo politiko.

Tudi zunanji minister Erjavec je obžaloval Pahorjevo izjavo. "Zdaj se navzven zopet kaže, kot da so določene razlike v slovenski zunanji politiki," je dodal.

K. T., A. S.