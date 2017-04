Erjavec preverja interes Madžarske za sofinanciranje drugega tira

Zunanji minister se je srečal z madžarskim kolegom Petrom Szijjartom

6. april 2017 ob 13:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zunanji minister Karl Erjavec in njegov madžarski kolega Peter Szijjarto sta na srečanju v Ljubljani govorila predvsem o projektu drugi tir. Madžarska bi projekt podprla, a pod pogojem sodelovanja madžarskih podjetij.

Po srečanju z Erjavcem je Szijjarto poudaril, da je Luka Koper za Madžarsko najpomembnejše pristanišče, zato je tudi v njihovem interesu, da se pristanišče in železniška povezava do pristanišča razvijata.

Szijjarto je ob tem poudaril, da je Madžarska pripravljena finančno podpreti projekt drugega tira, a pod pogojem, da bodo v investiciji sodelovala tudi madžarska podjetja. "V interesu madžarskega gospodarstva je, da bi madžarska podjetja lahko čim hitreje dosegla Luko Koper."

Ob tem je zagotovil, da bo madžarska udeležba v projektu možna zgolj na podlagi dogovora obeh strani in da se ne bo zgodilo nič takšnega, kar bi bilo v nasprotju s slovenskimi interesi. Ministra sta sicer govorila še o dveh infrastrukturnih projektih, in sicer o gradnji električnega daljnovoda Cirkovce-Pince ter plinovodni povezavi med državama.

Madžarski minister se bo v nadaljevanju obiska srečal tudi s predsednikom vlade Mirom Cerarjem in ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem. Sešel se bo tudi s predsednikoma odborov DZ-ja za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije Jožefom Horvatom in Kamalom Izidorjem Shakerjem.

L. L.