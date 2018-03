Erjavec: Rezultat DeSUS-a bo s pomočjo legend izvrsten, boljši od dosedanjega

DeSUS je začel izvajati volilne dejavnosti

7. marec 2018 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani izvršnega odbora in sveta DeSUS-a so že imenovali volilni štab, sprejeli okvirni finančni načrt in članom v obravnavo dali volilni program. Na prvem mestu je zavzemanje za upokojence, volivce pa želijo pritegniti tudi z znanimi kandidati, kot sta pevec Lado Leskovar in nekdanji košarkar Saša Dončić.

Člani DeSUS-a imajo mesec dni časa, da podajo pripombe na volilni program, ki ga bodo zatem še enkrat obravnavali organi stranke. Aprila pa načrtujejo programsko konferenco, na kateri bodo javnosti predstavili dokončni volilni program, je v izjavi za javnost pojasnil predsednik DeSUS-a Karl Erjavec.

V programskih izhodiščih pričakovano izstopa poprava krivic upokojencem, saj so po Erjavčevih navedbah z zamrznitvijo pokojnine zaostale za 8,5 odstotka, DeSUS pa želi, da se glede na gospodarsko rast ta zaostanek odpravi. V programu je ponovno vzpostavitev demografskega sklada, saj jim v iztekajočem se mandatu ta projekt ni uspel. DeSUS želi, da kupnine in dividende iz državnega premoženja namenjajo zlasti za prihodnje upokojence. Erjavec je v sklopu zavzemanja za upokojence spomnil še na vdove, ki so med najbolj ranljivimi skupinami. Pri gospodarskem programu DeSUS spodbuja izvoz.

Znani kandidati za volitve

DeSUS ima evidentirane vse kandidate za volitve v DZ, le v treh volilnih okrajih se še niso odločili o konkretnem kandidatu. Med znanimi imeni na kandidatni listi je Erjavec izpostavil Petra Vilfana, ki se je poslancem DeSUS-a pridružil že med mandatom, in nekdanjega košarkarja Sašo Dončića, sicer očeta člana zlate slovenske košarkarske reprezentance Luke Dončića.

Pevec Lado Leskovar, ki je bil leta 2008 sicer kandidat stranke Zares, bo za DeSUS letos kandidiral v Ljubljani. Kot je pojasnil v izjavi, je upokojenec 12 let, poje pa še vedno. "Rad bi pel v tej stranki in razveseljeval ljudi," je dejal in dodal, da bi s tem pomagal stranki, da pride do širšega kroga ljudi.

"To kaže na to, da DeSUS uživa tudi zaupanje ljudi, ki so v življenju naredili velike stvari," meni Erjavec. Po njegovih besedah bodo letošnje volitve zelo izenačene, a je prepričan, da bo izid DeSUS-a s pomočjo legend izvrsten boljši od dosedanjega.

Sodelovanje v levosredinski vladi

DeSUS se vidi v levosredinski vladi, zlasti zato, ker imajo stranke desnice po Erjavčevih navedbah do določenih vprašanj zelo radikalna stališča, ki niso v skladu s programom DeSUS, in tako ne vidi možnosti, da bi z njimi sodelovali v veliki ali v desnosredinski koaliciji.

G. C.