Škornji Slovenske vojske na norveški vaji. Foto: Televizija Slovenija Sorodne novice Foto: Škornji slovenskih vojakov neprimerni? Dodaj v

Erjavec: Vojaške škornje bomo dodatno testirali

"To ni glavna zgodba Slovenske vojske"

24. november 2018 ob 10:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Obrambni minister Karl Erjavec je napovedal, da bodo v zvezi s škornji, s katerimi so imeli težave nekateri pripadniki Slovenske vojske na Natovi vaji na Norveškem, izvedli dodatno testiranje pri zunanji instituciji.

Nedavna Natova vojaška vaja, največja po koncu hladne vojne, je potekala v snegu, mrazu in ekstremnih vremenskih razmerah. Tudi to je bil po mnenju ministra za obrambo Karla Erjavca lahko razlog za težave z obutvijo. Vsaj 17 vojakom so namreč razpadali škornji, ker so jim odstopili podplati.

Erjavec je zdaj potrdil, da je v zvezi s tem že prejel poročilo, iz katerega pa po njegovih besedah ni mogoče sklepati ničesar. Po eni strani naj bi bilo s čevlji vse v redu, po drugi strani pa poročilo opozarja na nekatere nepravilnosti, je minister dejal v izjavi novinarjem po petkovi seji organov DeSUS-a, sicer namenjeni aktualnim političnim razmeram.

Institut IJS ne sodeluje več z vojsko

Vojaške čevlje so sicer skupaj z Alpino od leta 2004 do 2007 razvijali na Institutu Jožefa Stefana. Kot je na tokratnem predavanju povedal Igor B. Mekjavić z inštituta, je bil tisti zimski čevelj "med najboljšimi v Evropi, če ne na svetu". Kaj se je zgodilo od takrat do danes, Mekjavić ne ve, saj inštitut od tedaj z vojsko ne sodeluje več.

Na videz so sicer lahko videti enako, lahko pa, da je bil spremenjen material. "Lahko pa je težava v tem, da niso ustrezno vzdrževani, kar je zelo pomembno," je navedel. Obenem je veliko odvisno tudi od kakovosti druge opreme, je še povedal.

Ravno zato, ker je omenjeni inštitut sodeloval pri razvoju škornja, bodo obutev dali testirati instituciji iz tujine, je napovedal Erjavec. Je pa dodal, da to "ni glavna zgodba Slovenske vojske", sploh če gre le za 17 škornjev od 240 parov.

Al. Ma.