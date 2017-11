Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Karl Erjavec in Angelino Alfano na novinarski konferenci v Rimu. Foto: EPA Sorodne novice Cerar in Erjavec v Trstu za spoštovanje mednarodnih pogodb Dodaj v

Erjavec z Alfanom tudi o zastopstvu slovenske manjšine v italijanskem parlamentu

Vrnitev Narodnega doma v Trstu do leta 2020

9. november 2017 ob 21:48

Rim - MMC RTV SLO, STA

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec se je v Rimu srečal z italijanskim kolegom Angelinom Alfanom, s katerim sta med drugim govorila tudi o vprašanju zastopstva slovenske manjšine v italijanskem parlamentu.

Po sprejetju nove volilne zakonodaje v Italiji je Erjavec posebej izpostavil vprašanje olajšanega zastopstva slovenske narodne skupnosti v obeh domovih italijanskega parlamenta z oblikovanjem ustreznega volilnega okrožja v Furlaniji-Julijski krajini. Z Alfanom sta dosegla dogovor, da bo italijanska stran pospešila uresničevanje 19. člena italijanskega zaščitnega zakona o vračanju nepremičnin ter zagotovila vrnitev in obnovo Narodnega doma v Trstu do leta 2020, so navedli na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ).

Med ostalimi dvostranskimi vprašanji sta se ministra zavzela za ureditev problematike motenj frekvenc med državama skladno z zavezami Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) in tehničnimi dogovori med državama. Dogovorila sta se tudi, da bosta imenovala pooblaščenca MZZ za pogajanja o umetniških delih, arhivih in katastrskih knjigah, ki so bile odnesene z izvornih mest.

V okviru aktualnih evropskih tem sta Erjavec in Alfano govorila o vprašanju prihodnjega sedeža Evropske agencije za zdravila, ki se bo po izstopu Velike Britanije iz unije preselila iz Londona. Erjavec je pri tem izrazil podporo Slovenije kandidaturi Italije za sedež agencije v Milanu.

Ministra sta izmenjala tudi stališča glede prihodnosti EU, vprašanja migracij in prihodnosti schengenskega območja. Poudarila sta tudi pomen evropske perspektive za države Zahodnega Balkana.

Erjavca sprejel tudi Gentiloni

Erjavca je sprejel tudi predsednik italijanske vlade Paolo Gentiloni. Kot so še sporočili z MZZ-ja, sta Erjavec in italijanski premier izrazila zadovoljstvo nad odličnimi odnosi med državama in se zavzela za njihovo dodatno poglobitev. Erjavec je italijanskega kolega ob tem zaprosil, naj italijanska vlada čim prej imenuje novega državnega sekretarja v notranjem ministrstvu, pristojnega za manjšine, z namenom, da se v čim krajšem času skliče delovno omizje za manjšinska vprašanja.

A. V.