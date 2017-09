Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Romana Tomc je večji del svoje poklicne poti preživela na Gospodarski zbornici Slovenije. Foto: BoBo Na listi SDS-a je bila maja 2014 izvoljena v Evropski parlament, kjer je članica poslanske skupine Evropske ljudske stranke. Foto: BoBo Kandidatka SDS-a, ki je od leta 2014 tudi evropska poslanka, pravi, da bo v predsedniški kampanji izpostavila predvsem svoje vrednote in razmišljanja, saj se s kritiziranjem protikandidatov ne misli ukvarjati. Foto: BoBo Dodaj v

Evropska poslanka, ki je kariero začela na davčni upravi

Kandidatka za predsednico Slovenije

28. september 2017 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evropska poslanka Romana Tomc bo na bližajočih predsedniških volitvah nastopila kot kandidatka SDS-a s sloganom Spoštujmo in sodelujmo.

Romana Tomc se je rodila 2. novembra 1965 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je vpisala na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in leta 1994 diplomirala s temo Okoljevarstvene dajatve. Prvič se je zaposlila na Davčni upravi RS-ja, skoraj desetletje pa je bila nato zaposlena na Gospodarski zbornici Slovenije, poklicno pot je nato nadaljevala kot vodja oddelka za ekonomske zadeve na Združenju delodajalcev Slovenije.

V začetku leta 2007 se je zaposlila na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kot direktorica direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela in bila leto dni pozneje, v času predsedovanja Slovenije Svetu EU-ja, na istem ministrstvu imenovana za državno sekretarko. Tri leta je vodila tudi Javni sklad RS-ja za razvoj kadrov in štipendije.

Leta 2011 prvič v poslansko klop

Leta 2011 je bila na volitvah v državni zbor na listi SDS-a izvoljena za poslanko, do leta 2014 pa je bila tudi podpredsednica državnega zbora. V letu 2014 je bila tudi podpredsednica Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PSSE), v okviru katere je kot vodja slovenske delegacije delovala v Odboru za politične zadeve.

Na listi SDS-a je bila maja 2014 izvoljena v Evropski parlament, kjer je članica poslanske skupine Evropske ljudske stranke. V Evropskem parlamentu je članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, članica Preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, ter nadomestna članica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve.

Položaj predsednika jemlje resno in odgovorno

SDS je sicer imel za prihajajoče volitve evidentitanih 12 kandidatov, največkrat pa se je omenjalo ravno Romano Tomc, ki so jo nato za kandidatko za predsednico izbrali tudi na svetu stranke. Kot je povedala, odločitev za kandidaturo ni bila lahka, saj položaj predsednika države jemlje resno in odgovorno. Tako se bo lotila tudi predsedniške kampanje, saj bo namesto, da bo kritizirala svoje nasprotnike, raje izpostavljala svoje vrednote in razmišljanja. Romana Tomc bo na volitvah nastopila s sloganom Spoštujmo in sodelujmo.

Sa. J.