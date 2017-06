Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Fabianijeva je bila za predsednico izvoljena aprila letos. Foto: BoBo Sorodne novice LDS gre na volitve z novo predsednico Anjo Fabiani Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fabianijeva zaradi konflikta interesov ni več predsednica LDS-a

Dnevnik: MZZ jo je opozoril, da ne sme imeti funkcij v strankah

6. junij 2017 ob 20:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Anja Fabiani, ki je bila aprila na kongresu izvoljena za predsednico LDS-a, je zaradi konflikta interesov – hkrati je članica stranka Alde in LDS-a – odstopila s položaja. Da ji je zaradi predsedovanja LDS-u grozila izguba diplomatske službe, ne omenja.

Članica Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo – Alde je že več let, s 4. majem pa je to postalo prva priznana evropska politična stranka. To je v nasprotju z 11. členom statuta LDS-a, ki določa, da član LDS-a ne more biti istočasno včlanjen v drugi politični stranki. "Zato moja predsedniška funkcija, na katero sem bila izvoljena 22. aprila 2017, ni več v skladu s statutom LDS-a," je navedla v izjavi.

Hkrati dodaja, da ostaja aktivna v LDS-u kot pooblaščenka za povezovanje LDS-a s sorodnimi liberalno-demokratskimi strankami v slovenskem prostoru in za vstop LDS-a v Alde. Kot predsednica LDS-a je namreč takoj po izvolitvi vložila prošnjo za vstop LDS-a v Alde.

Niti z besedo pa se kljub poprejšnjemu vprašanju STA ni dotaknila navedb današnjega Dnevnika, da jo je njen delodajalec, Fabianijeva je zaposlena v sektorju za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi na ministrstvu za zunanje zadeve, torej ministrstvo za zunanje zadeve po tistem, ko je postala predsednica LDS-a, opozoril, da 45. člen zakona o zunanjih zadevah določa, da diplomat ne sme imeti funkcij v političnih strankah. Že aprila so jo pozvali, naj uredi svoj status, sicer bodo proti njej sprožili postopek.

K. T.