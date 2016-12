Fank: Policija bo med prazniki poostrila varnostne ukrepe

Na MNZ-ju menijo, da je Slovenija varna država

21. december 2016 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija je po besedah državnega sekretarja MNZ-ja Boštjana Šefica varna država. Generalni direktor policije Marjan Fank pa je kljub temu napovedal poostrene varnostne ukrepe policije v prazničnih dneh.

"Zavedamo se, da varnost ni dana in da bomo morali vsi veliko energije vlagati v to, da ohranimo stopnjo varnosti, ki jo imamo in ki je ena najvišjih v Evropi," je državni sekretar na MNZ-ju Boštjan Šefic pojasnil ob robu podelitve medalj policije za požrtvovalnost in pogum policistom in občanom na policijski akademiji.

Šefic je tudi poudaril, da stopnja teroristične ogroženosti v Sloveniji ostaja nespremenjena. Vsi dogodki in informacije pa sproti vrednotijo. Na podlagi tega pristojna delovna skupina, ki deluje v okviru sekretariata Sveta za nacionalno varnost, presodi, ali so izpolnjeni pogoji za dvig stopnje teroristične ogroženosti Slovenije, je razložil.

Policija po Šefičevih besedah ves čas izvaja poostrene varnostne ukrepe, predvsem ob velikih dogodkih, prireditvah na prostem in tam, kjer je večja koncentracija ljudi. Posebno pozornost pa posvečajo tudi vsem tistim objektom, ki bi lahko bili tarča tovrstnih napadov.

Prvi mož policije Marjan Fank je povedal, da je policija že ob prvih napadih v Franciji z določenimi ukrepi dvignila stopnjo svojih dejavnosti, predvsem na področju javnih zbiranj in tam, kjer se zadržuje več ljudi. "Gotovo pa bomo med prihajajočimi prazniki še poostrili ukrepe," je pojasnil.

G. C.