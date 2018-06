Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Gašper Ferjan pred RTV-jem novinarjem pojasnjuje, zakaj so bile nedeljske volitve nezakonite. Zmotilo ga je, da sta poslanki DeSUS-a Marija Antonija Kovačič in SMC-ja Vlasta Počkaj s podpisi omogočili kandidaturo Dobre države in Stranke Alenke Bratušek. Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič Janko Veber, Vili Kovačič in Gašper Ferjan. Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič Sorodne novice Kovačič, Magajna in Veber poskušajo s pritožbo doseči ponovitev volitev Dodaj v

Ferjan: Nedeljske volitve so bile nezakonite

DVK zanika kakršne koli nepravilnosti

8. junij 2018 ob 16:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kandidat za poslanca na Listi novinarja Bojana Požarja Gašper Ferjan je prepričan, da so bile nedeljske volitve nezakonite. Zmotilo ga je, da sta poslanki DeSUS-a Marija Antonija Kovačič in SMC-ja Vlasta Počkaj s podpisi omogočili kandidaturo Dobre države in Stranke Alenke Bratušek. Na DVK-ju nepravilnosti zanikajo.

Nepredstavljivo je, da bi poslanci druge stranke brez lastnega izstopa oz. pristopa k novi stranki podali podpis h kandidaturi konkurenčne stranke, je pred stavbo RTV Slovenija ocenil Gašper Ferjan. Po njegovem mnenju gre za odmik od demokratične ureditve iz ustave in dokaz, da stranke SMC, DeSUS, DD in Stranko Alenko Bratušek "v resnici obvladujejo strici iz ozadja oz. neformalne skupine vpliva in moči, ki kršijo ustavno določilo, da morajo na volitve/oblikovanja mandatov poslancev odločilno vplivati volivci".

Dodal je še, da so v konkretnih primerih na oblikovanje mandatov vplivale stranki tuje osebe. Sporno se mu zdi tudi, da tako SMC kot DeSUS zlorabljata enake metode uporabe podpisov najmanj treh poslancev za nastop na volitvah, kar pomeni, "da je njihova pravica nastopanja na volitvah prek podpisov poslancev že izčrpana".

DVK: Nepravilnosti ni bilo

Direktor službe Državne volilne komisije Dušan Vučko je zanikal, da bi bilo pri postopku kandidature omenjenih strank kar koli narobe in da "je šla podpora enega poslanca samo eni kandidatni listi". Kovačičeva je dala svoj podpis samo za kandidaturo Dobre države, Počkajeva pa za Stranko Alenke Bratušek. "Obrazce za podporo potrjuje mandatno-volilna komisija DZ-ja. Z obrazcem poslanec prosto razpolaga, ko ga odda eni kandidatni listi, ga ne more oddati drugi," je še pojasnil.

To je že drugo opozorilo glede nedemokratičnosti minulih parlamentarnih volitev v dveh dneh, saj so včeraj pred stavbo RTV-ja svojo pritožbo glede nedemokratičnosti nedeljskih volitev pojasnili Vili Kovačič (Lista novinarja Bojana Požarja), Janko Veber (Sloga) in Andrej Magajna (Novi socialni demokrati). Pritožili so se na mednarodno ocenjevalno komisijo urada za demokratične institucije in človekove pravice, pismo pa poslali tudi predsedniku Borutu Pahorju. Upajo, da se bodo volitve ponovile, tako kot se je ponovil referendum o 2. tiru, je včeraj pojasnil Kovačič.

