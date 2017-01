Fištravec: Nimam težav z odpoklicem župana, a sprememba naj velja za vse

Nadaljevanje redne seje DZ-ja

25. januar 2017 ob 08:15,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci bodo ponovno odločali o uzakonitvi instituta odpoklica župana po vetu DS-ja. Podpora ni povsem zagotovljena. Ob robu seje svoje nestrinjanje s protestom kažejo župani.



Državni zbor nadaljuje redno januarsko sejo. Najodmevnejša tema je ponovno glasovanje o noveli zakona o lokalni samoupravi, ki predvideva odpoklic župana. Zanjo je prvič glasovalo 45 poslancev, kar je za navadno večino zadostovalo. A ker jo je z vetom ustavil državni svet, zdaj novela potrebuje absolutno navadno večino, torej glas več. Svoje nasprotovanje so že izrazili v koalicijskem SD-ju, pa v opozicijskih SDS-u in NSi-ju.

Podporo so po drugi strani izrazili v SMC-ju, deloma v DeSUS-u, pa tudi v opozicijskem ZL-ju, kar prinese več kot 46 glasov. A ni nujno, da se bo glasovanje res izteklo tako.

Da so predlagane dopolnitve zakona škodljive, "mirnim protestom" poskušaljo prepričati župani. Nekaj županov iz Združenja občin Slovenije se udeležuje seje in s prisotnostjo poskuša prepričati poslance, da z novelo rušijo stabilnost in učinkovitost sistema lokalne samouprave v Sloveniji. Takšnim argumentom so prej sledili v državnem svetu. Bojijo se, da se bo odpoklic zlorabljal v politične namene, in poudarjajo, da lahko župana že zdaj razrešijo iz krivdnih razlogov.

Ozimič: DS-jev veto brez glasu proti

Državni svetnik Milan Ozimič je spomnil, da je državni svet veto sprejel brez glasu proti. Zavrnil je očitek, da branijo "županski lobi", ter poudaril, da je temeljni razlog za nasprotovanje ocena, da gre za resno motnjo, ki ogroža stabilnost delovanja lokalne samouprave. Občina, kjer bo sprožen tak postopek, bo postavljena v mrtvi tek, kar lahko traja zelo dolgo. Po njegovih besedah je največja nevarnost možnost zlorab in politizacije. Ekscesna dejanja županov, kjer so, pa bodo tako imeli volivci možnost sankcionirati na volitvah.

SMC: Večina ne bi smela imeti težav

Jani Möderndorfer (SMC), ki je spregovoril tudi v imenu predlagateljev, je dejal, da institut odpoklica župana že obstaja v marsikateri demokratični državi, a se nikjer zaradi tega ni zamajal sistem lokalne samouprave. Izrazil je prepričanje, da večina županov z odpoklicem ne bo imela težav, če bi izhajali iz tega mandata, pa bi jih dva ali trije zagotovo imeli. Župani, ki si očitno ne zaslužijo tega mesta, ostajajo na položaju in se požvižgajo na voljo ljudstva, je dejal in spomnil, da je pobuda nastala na ljudskih vstajah leta 2012.

So pa prisluhnili tudi pomislekom in v zakonu je po njegovi oceni dovolj varovalk, postopek pa je tako zahteven, da mora res obstajati visoka stopnja soglasja v občini, da do odpoklica pride. Poleg tega je Möderndorfer poudaril, da je treba prenehati z logiko, da so vsi funkcionarji enaki.

ZL: Usodo pišejo volivci

Če je župan zavezan demokratičnim načelom in interesu občanov, ni razloga, da bi se bal, v nasprotnem primeru bodo njegovo usodo pisali tisti, ki so ga izvolili, je ob izraženi podpori noveli dejal Franc Trček (ZL). Stabilnost lokalne samouprave po njegovih besedah ne ogroža institut odpoklica župana, ampak župani, ki so v sodni dvorani več časa kot v funkciji župana, in tisti, ki imajo za sabo več afer kot uspešnih projektov v občini. Prav tako jo ogrožajo varčevalni ukrepi, slaba zakonodaja in neučinkovit sistem financiranja.

SDS: Župani dobijo več kot 50 odstotkov

Vinko Gorenak (SDS) je po drugi strani poudaril, da so župani na volitvah dobili več kot 50 odstotkov glasov, kar je podpora, ki je po njegovi oceni ni dobil nihče od poslancev v dvorani. Pri tem pa poslanci sebe niso pripravljeni odpoklicati in se bodo zaščitili za poln mandat. Zakon je zato označil kot nepošten, nekorekten in nepravičen do tisti, ki uživajo največji ugled v lokalnem okolju.

SD: Kaj pa poslanci

Proti zakonu bodo znova tudi v SD-ju. Janko Veber je menil, da bi poslanci morali najprej urediti način razrešitve pri sebi in nato pri drugih. Kot je dejal, ni mogoče primerjati vseh funkcionarjev, je pa treba to vprašanje obravnavati celostno in pripraviti celovit ukrep volilne zakonodaje. Pritrdil je tudi pomislekom, da lahko vsak tak poseg pomeni tudi poseg v stabilnost posamezne občine, pri čemer je opozoril, da so bile prav te s svojim dobrim delovanjem v času krize zaslužne, da smo ukrepe in vplive krize bistveno uspešneje prebrodili.

NSi: Dovolj je 15 ljudi za začetek postopka

V NSi-ju po besedah Jerneja Vrtovca zakonu nasprotujejo iz več razlogov, prvi je moralni, če poslanci predvidijo možnost odpoklica za župane, medtem ko sebe ščitijo. Posvaril je tudi pred možnostjo zlorab in političnim obračunavanjem. V manjših občinah je dovolj, da se zbere 15 ljudi in začne s postopkom. Sprožili ga bodo lahko tudi, če možnosti za uspeh z dejanskim odpoklicem ne bo, z namenom politične kampanje. Zastalo pa bo delovanje celotne občine, je opozoril Vrtovec.

Tudi nepovezani proti

Tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev bodo proti. Kot je pojasnil Bojan Dobovšek, je treba poiskati sistemske rešitve za vse funkcionarje. Tudi oni ocenjujejo, da so možne zlorabe in da bo to povzročalo nestabilnost sistema. Dobovšek je pri tem dodal, da je vprašljiva sama izvedljivost zakona ter da se bo težko izvajal celotni postopek.

V DeSUS-u neenotni

V DeSUS-u niso povsem enotnega mnenja, je pojasnila Julijana Bizjak Mlakar.

Do zdaj na januarski seji

- Ponedeljek

- Torek



Smrdelj poziva k "treznemu premisleku"

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je v izjavi medijem v DZ dejal, da je bil veto državnega sveta na novelo zakona o lokalni samoupravi upravičen, zato je tudi danes, ko bodo poslanci o njem znova glasovali, potreben "trezen premislek".

Če menijo, da je institut odpoklica župana potreben, je nujno, da se v zakon vpeljejo jasnejši in bolj neposredni inštrumenti za prepreko zlorab, je dodal. Po njegovi oceni bi se institut odpoklica župana, kot so ga predlagali v SMC-ju, v 95 odstotkih zlorabljal za politične namene.

"Tisti poslanci, ki ga bodo podprli, svojemu okolju ne bodo naredili kakšne velike koristi," je dejal Smrdelj. Prepričan je sicer, da je zdajšnji sistem lokalne samouprave dober, stabilen in operativen.

"Sam nimam problema z institutom odpoklica župana, menim pa, da ko gre za takšne strukturne spremembe v našem političnem sistemu, mora to veljati za vse," je dejal mariborski župan Andrej Fištravec.

Županja občine Dravograd Marijana Cigala pa je izrazila razočaranje, ker se sprejema takšen zakon. Po njenem mnenju je namreč zelo enostranski in ne dovolj strokoven. Takšen zakon, kot ga hočejo sprejeti, zagotovo pomeni začetek konca lokalne samouprave, je bila ostra.

Napovedana ustavna presoja

Združenje občin Slovenije bo zagotovo s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije vložilo ustavno presojo, je napovedal. "Verjetno vsaka svojo," je poudaril in dodal, da bodo zelo verjetno ustavne presoje vložile tudi same občine.

Odškodnine za ovire na meji

DZ bo sicer danes med drugim dokončno odločil o noveli zakona o nadzoru državne meje, ki jasneje določa tehnična sredstva za nadzor meje in predvideva odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena varovalna ograja. V drugi obravnavi, ki so jo opravili v ponedeljek, so noveli izrecno nasprotovali le v ZL-ju.

Sušelj in ZZZS

DZ bo nadalje odločal o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Skupščina zavoda je na položaj imenovala Marjana Sušlja. A v parlamentu se postopek zapleta. Sušelj na mandatno-volilni komisiji DZ-ja ni dobil zadostne podpore. Tako koalicija kot opozicija sta zatrdili, da je njegov program isti kot pri prejšnjem kandidatu in kot tak neustrezen.

Sušlja, ki zdaj ZZZS vodi kot vršilec dolžnosti, je odločitev mandatno-volilne komisije presenetila, toliko bolj zaradi dobrega sodelovanja med ekipama ZZZS-ja in ministrstva za zdravje. Mnenje o dobrem medsebojnem sodelovanju po njegovih besedah deli tudi ministrica za zdravje Milojko Kolar Celarc.

"Sistemska korupcija v zdravstvu"

Na dnevnem redu sta še dva predloga priporočil s področja zdravstva. SDS jih je predlagal kot odgovor na po njegovem mnenju dve ključni težavi domačega zdravstva: slabo poslovanje javnih zdravstvenih zavodov in razraščanje sistemske korupcije. Na matičnem odboru nobeno predlagano priporočilo iz največje opozicijske stranke ni dobilo zadostne podpore.









Al. Ma.