Foto: Budnice naznanile 1. maj. Cerar o etiki dela in vladavini prava.

Opozorila pred negotovimi oblikami dela

1. maj 2018 ob 08:02,

zadnji poseg: 1. maj 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Praznik dela se je po številnih krajih začel z budnicami, sindikati pa ob tem pozivajo k spoštovanju pravic delavcev.



Sindikati izražajo nasprotovanje vse večjemu razraščanju negotovih oblik dela, ki delavcu ne dajejo ustrezne varnosti. Tako so na ljubljanskem Rožniku v ponedeljek opozorili, da se je treba proti takšnim izkoriščanjem boriti skupaj.

Cerar o etiki in pravu

Po prireditvah ob kresovih na predvečer praznika se bodo danes zvrstila tradicionalna prvomajska srečanja.Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar pa je bil slavnostni govornik na prireditvi na Javorovici nad Šentjernejem, ki jo prireja občina Šentjernej. Posebej je izpostavil etiko dela in vladavino prava. Brez prve smo po njegovih besedah hitro v izkoriščevalskih razmerjih, v dominaciji in neenakosti, brez druge pa umanjkata pravna varnost in enakost pred zakonom.

"Spoštovanje in podpora delu nas vodita v prihodnost, v razvoj in izboljševanje kakovosti življenja. Vladavina prava pa nam omogoča konstruktivno sobivanje in sodelovanje tako na ravni države kot tudi Evropske unije," je premier, ki opravlja tekoče posle, dejal v nagovoru. Po njegovem mnenju se namesto tega, da v politikih vidimo krivce za vse težave, velja politik lotiti zato, da popravimo stanje, s katerim smo nezadovoljni. Le aktivni in angažirani državljani bodo lahko kos izzivom sodobnega sveta. Živimo v časih, ko se zdi, da se stara svetovna razmerja rušijo čez noč, a je po drugi strani včasih težko narediti še tako majhno spremembo, je ocenil Cerar. V takih trenutkih se velja spomniti najboljšega, kar nas je izoblikovalo kot ljudi in kot državo. Najboljše po njegovem mnenju najdemo v tradiciji narodovega upora, v prizadevanjih delavskega razreda za enakopravnost, v podjetniški marljivosti, v pesniški daljnovidnosti, pa tudi v oboroženem boju za svobodo in samostojnost. Najboljše, kar ima Slovenija, pa je po Cerarjevih besedah v ljudeh, ki so naš najdragocenejši naravni vir. "Resnično bogastvo Slovenije se meri tudi s tem, da zmoremo ustvariti toliko, da tudi tisti, ki jim usoda ali razmere niso bile naklonjene, ne trpijo, ampak dostojno živijo," je dejal in pozval k ustvarjanju takih razmer, da bi tudi ti prihodnje leto lahko slavili praznik dela.

Dan odprtih vrat pri Pahorju

Srečanja na Šmohorju se bo udeležil predsednik republike Borut Pahor, ki bo zbrane nagovoril. V uradu predsednika republike je danes dan odprtih vrat, obiskovalce pa bo sprejel in nagovoril predsednik republike. Pred predsedniško palačo bo kot običajno ob prazniku postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Spomin na zatrtje protestov v Chicagu

Na mednarodni praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih šest protestnikov.

Kongres ameriške zveze dela je leta 1888 sklenil, da razglasi 1. maj za delavski spominski dan v spomin na padle žrtve protestov dve leti prej. Za mednarodni praznik ga je razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije.

G. V., Al. Ma.