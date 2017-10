Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Glavna beseda je tokrat pripadla mladim. Foto: Miloš Ojdanić Dodaj v

Foto in video: Zakulisje soočenja mladih s predsedniškimi kandidati

MMC-jeva reportaža s soočenja predsedniških kandidatov

18. oktober 2017 ob 09:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bolj kot odgovori, so mlade, ki so se v okviru MMC-jeve akcije Grem volit! soočili s predsedniškimi kandidati iz oči v oči, zanimale reakcije. Iskali so lastnosti, s katerimi so poskušali prepričati svoje sovrstnike, da se udeležijo prihajajočih se volitev.

Studio 2 Televizije Slovenije se je za dve uri spremenil v poligon za vedoželjne glave, ki so brez zadržkov postavili predsedniškim kandidatom za njih najbolj pereča vprašanja: od stanovanjske problematike, zaposlitvenih možnosti, pa vse do vrednot.



Z vsakim kandidatom v studiu - Romano Tomc, Borutom Pahorjem, Suzano Laro Krause, Angelco Likovič, Marjanom Šarcem, Ljudmilo Novak, Borisom Popovičem in Majo Makovec Brenčič - so se pogovarjali 10 minut, predsedniški kandidat Andrej Šiško pa se je zaradi neodložljivih obveznosti opravičil. Lara, Jure, Eva, Tilen, Špela, Lev, Tjaša, Suzana in Andraž so predstavljali glas mladih in svojo nalogo vzeli strogo resno.

Kako so potekale priprave na soočenje in do kakšnih zaključkov so prišli sodelujoči v MMC-jevi akciji Grem volit! si lahko pogledate v spodnji videoreportaži. Hkrati pa vabljeni tudi k ogledu fotogalerije.

Klavdija Kopina, snemalki: Dunja Danial in Maja Ikanović, foto: Miloš Ojdanić