Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! V to stanovanje se bo morda že kmalu vselil eden izmed poslancev, ki sicer živi nekoliko dlje od Ljubljane. Foto: BoBo Najemnina za bivanje na 39 kvadratnih metrih znaša 190 evrov. Foto: BoBo VIDEO Za poslance na voljo 49 s... Dodaj v

Foto/video: Kakšno je poslansko stanovanje za 190 evrov

V prejšnjem mandatu je za stanovanje zaprosilo 25 poslancev

29. junij 2018 ob 19:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Izvoljeni predstavniki ljudstva, ki so prejšnji petek uradno postali poslanci 8. sklica državnega zbora, imajo še slabih 14 dni časa, da se prijavijo na razpis za dodelitev službenega stanovanja.

Državni zbor ima na voljo 49 stanovanj, zanje pa lahko zaprosijo vsi, ki živijo vsaj 60 kilometrov od parlamenta. V prejšnjem mandatu je za stanovanje zaprosilo 25 poslancev. Poslanci za bivanje v stanovanju plačajo najemnino, ki je precej nižja od tržne. Za stanovanje, ki si ga lahko ogledate na fotografijah in meri 39 kvadratnih metrov, tako mesečna najemnina znaša 190 evrov.

Za službeno stanovanje se je že pred leti odločil tudi vodja NSi-jevih poslancev, Jožef Horvat, ki je povedal: "To pravico koristim že, odkar sem bil izvoljen leta 2004. Glede na to, da je razdalja med mojim stalnim prebivališčem in državnim zborom okoli 200 kilometrov, praktično to pomeni, da ne bi mogel normalno delati v državnem zboru."

Podobno kot Horvat pravi tudi vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša, ki bi se moral, če v Ljubljani ne bi imel službenega stanovanja, vsak dan od njegovega domačega kraja v bližini Ljutomera do DZ-ja voziti okoli 180 kilometrov. "Če bi se vozil, bi dnevno porabil 5 ur, to pa veste, da lahko izkoristim za kakšne druge dejavnosti v državnem zboru," je pojasnil Jurša.

Več povpraševanja po manjših stanovanjih

Vsa poslanska stanovanja so v Ljubljani, so pa različno velika. Najmanjše meri skoraj 20, največje pa slabih 70 kvadratnih metrov. Večina poslanskih stanovanj ima urejeno tudi parkirno mesto.

Najemnina skupaj z obrabnino za opremo je odvisna od velikosti stanovanja, znaša pa od 90 do 300 evrov. Več povpraševanja je po manjših stanovanjih.

"Mislim, da je 26 kvadratov, stroški pa so 200 evrov," je povedal Jurša. In vse stroške, denimo, za vodo, elektriko, ogrevanje ali internet, morajo poslanci seveda plačati sami.

"Kvadratura je 55 kvadratov, tudi sam plačujem neka obnovitvena dela, plačujem tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ko potegnem črto, je mesečni strošek mojega službenega stanovanja okrog 500 evrov," je dodal Horvat.

Če zanimanja za stanovanja ni med poslanci, pa jih lahko najamejo tudi uslužbenci državnega zbora ali zaposleni oziroma funkcionarji drugih državnih organov.

Nuša Baranja/Televizija Slovenija, Sa. J., Foto: BoBo