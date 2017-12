Foto: Kaj je letos najbolj odmevalo v naši domovini

11. Težave v zdravstvu so se letos odrazile tako na finančni kot na kadrovski ravni. V največji državni zdravstveni ustanovi, ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru (UKC), so je to manifestiralo v najmanj stabilnem kadrovanju na vodstvene položaje. Zadeva se vleče še iz prejšnjih let, letos pa so sprva kanili krivdno razrešiti strokovnega direktorja pediatrične klinike Rajka Kendo zaradi stanja na oddelku za kardiologijo. Ta se je odločil braniti dobro ime in je naposled ostal, afere pa so se nadaljevale na otroški srčni kirurgiji, ki je skorajda razpadla. Ko so na dan prišli izidi analize smrti dojenčka iz leta 2015, so javni prostor napolnila medsebojna obtoževanja o odgovornosti. Kirurga, ki sta takrat sodelovala, se z analizo nista strinjala. Pred mesecem dni sta tako zaradi slabih odnosov program otroške kardiologije zapustila še zadnja dva domača kirurga, zdaj pa ga držijo skupaj z obiski tujih strokovnjakov. To je završalo v politiki, v kateri so kot krivca po objektivni odgovornosti določili Andraža Kopača in ga krivdno zamenjali po le dobrem letu na položaju generalnega direktorja UKC-ja. Strokovni direktorici Mariji Pfeifer so pustili, da odide ob upokojitvi. Vlada je ustanovila samostojno središče za zdravljenje ljudi s prirojenimi srčnimi napakami, istočasno pa še zamenjala svoje predstavnike v svetu UKC-ja. Ali bo to rešilo težave, bo pokazal čas, predvsem pa stanje na tekočem računu, saj ima UKC Ljubljana najvišjo akumulirano izgubo v državi: sto milijonov evrov. V mariborskem UKC-ju se še naprej spopadajo s pomanjkanjem anesteziologov (kljub "uvozu" iz Hrvaške) in pomanjkanjem investicij, ki je z dotrajano opremo prispevalo tudi k letošnji poplavi, z visokimi rdečimi številkami se pravzaprav borijo v skoraj vseh slovenskih bolnišnicah. Slednje trdijo, da razlog tiči v Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki prenizko ceni njihove storitve. Vsekakor je vlada za reševanje bolnišnic letos namenila stotine milijonov evrov, za nadaljnje krajšanje čakalnih vrst pa še okoli 60 milijonov evrov. Zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc medtem pelje naprej svojo zdravstveno reformo, ki se je pripravljala (in se še) praktično celoten mandat, razburjala pa tako koalicijo kot opozicijo. Člani prve so jo celo obtoževali laganja, drugi pa so ji predočili interpelacijo, ki jo je uspešno prestala. Vprašanje je, kako bo prestala preiskavo nenavadnega dogajanja okoli pričanja pred preiskovalno komisijo DZ-ja o žilnih opornicah in zaplete glede njenega zdravstvenega opravičila za odsotnost. Foto: BoBo