Foto: Pahor in Cerar na prvi dan novega leta na obisk v bolnišnico

Z optimizmom do več otrok

1. januar 2017 ob 18:03

Ljubljana/Koper - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor je prvi dan novega leta obiskal porodnišnico ljubljanskega kliničnega centra. Predsednik vlade si je ogledal modernizirano izolsko bolnišnico.

V porodnišnici je predsednik republike obiskal mamo novorojenke Eve, prve deklice, rojene v slovenskih porodnišnicah letos. Rodila se je ob 1.33, sicer pa je v ljubljanski porodnišnici letos prvi rojen otrok deček, ki je na svet privekal 19 minut po polnoči. V UKC Ljubljana so na silvestrovo imeli 12 porodov, od tega od tega štiri deklice in osem dečkov.Ž

Pahor je Evi zaželel vse dobro in veliko zdravja, mamici, ki je pohvalila delo ekipe ljubljanske porodnišnice, pa je čestital s šopkom. Dežurni ekipi ginekološke klinike je Pahor v zahvalo za njihovo delo izročil priboljšek in jih povabil na obisk v predsedniško palačo.

Z optimizmom do več otrok

Predstojnica ljubljanske porodnišnice Nataša Tul Mandić je v pogovoru s Pahorjem izpostavila, da si želi dviga natalitete, in dodala, da ko je v družbi prisotnega več optimizma, potem se rodi tudi več otrok. Strokovni direktor ginekološke klinike Adolf Lukanović je še dejal, da se v ljubljanski porodnišnici, ki je največja v Sloveniji, lahko zgodi tudi do sedem carskih rezov na noč.

V letu 2016 so imeli v ljubljanski porodnišnici sicer 5.952 porodov, v katerih se je rodilo kar 198 parov dvojčkov, v zadnjem mesecu leta pa so se dvakrat rodili tudi trojčki, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Opremljenost se izboljšuje

Pahor se je srečal še z dežurno ekipo reševalne postaje UKC Ljubljana. V pogovoru s predsednikom sta vodja izmene reševalne postaje Damjan Remškar in vodja reševalne postaje Andrej Fink povedala, da v zadnjih letih delajo na spremembah in da je oprema ljubljanske reševalne postaje primerljiva s svetom. Veselijo se nujno potrebnih novih prostorov, ki jih bodo dobili kmalu.

Prostorski problem pa je le ena od težav, ki so jih izpostavili reševalci. Poleg tega primanjkuje tudi kadra. Čeprav so na ljubljanski reševalni postaji ravno sredi pomlajevanja generacije, so opozorili, da je poklic reševalca težak in pušča posledice. "Včasih se sprašujemo, kako bo videti, ko bomo pri koncu delovne dobe," so se pošalili.

Prav tako je izziv zagotovitev stabilnega financiranja, ki bi pokrival realne stroške reševalne postaje. Financiranje in razvoj sta v stalnem razkoraku, so opozorili reševalci. Z razvojem medicinske opreme so se na primer zelo podražila reševalna vozila.

Cerar v izolski bolnišnici in drugje

Predsednik vlade Miro Cerar z obiski dežurnih služb delovno preživlja prvi dan novega leta. Tako je najprej obiskal Splošno bolnišnico Izola (SBI), kjer je bil navdušen nad modernizacijo bolnišnice s pomočjo novega urgentnega centra. Rezultati poslovanja so bili kljub temu pozitivni. Opazil je tudi nekatere "zelo moderne pristope" pri evidentiranju bolnikov in na drugih področjih.

Kot je dodal v izjavi ob koncu obiska, si bo vlada prizadevala v tem letu, ki bo prelomno, "narediti vsaj nekaj zelo bistvenih korakov naprej v skrajševanje čakalnih vrst in v nadaljnji pomoči zdravstvenemu sistemu, da se bo ta razvijal v pravo smer".

Po strelskem pohodu

Premier je spomnil tudi na tragični dogodek, ki je avgusta zaznamoval tako SBI kot tudi celo Slovenijo. Po uvedbi dodatnih varnostnih ukrepov Cerar verjame, da do česa takega ne bo več prišlo.

"Vemo, da je bil to nek izjemen dogodek, ki ga je nemogoče vnaprej predvideti. Si pa želim, da bi bile vse bolnišnice - in zato bomo tudi storili največ, kar moremo - varne, da bi bili tako zdravniki in medicinske sestre, tehniki in drugi kot tudi seveda bolniki varni," je dodal premier.

Cerar se je dotaknil tudi zdravstvene reforme, ki še čaka vlado. Kot je pojasnil, ta pravzaprav že poteka, saj ne gre za nek "paket zakonov", ki bi vse postavil na glavo. Že poleti so tako vložili več zakonov v DZ, drugi sklop zakonov pa je prišel na vrsto decembra.

"Hkrati tudi delamo na operativnem področju," je pojasnil premier. Tako so poleti sprejeli projekt za skrajševanje čakalnih vrst. "S tem bomo morali najbolj intenzivno nadaljevati prav v novem letu," je napovedal.

Predsednik vlade obiskal zdravnike in medicinsko osebje Splošne bolnišnice Izola ter njihove mlade paciente, tudi najmlajšo Tajo. pic.twitter.com/3AN4brNMDw — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) January 1, 2017

Pomorščaki, upokojenci, gasilci, policisti ...

Premier je danes obiskal še Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu, gasilsko postajo in dom upokojencev v Postojni, popoldne pa se je mudil tudi na policijski postaji na Viču v Ljubljani.

Glede morebitne napotitve pomorščakov oz. ladje Triglav na novo misijo v Sredozemlje je Cerar napovedal, da je Slovenija še naprej pripravljena pomagati pri tovrstnih misijah, da pa ta hip tovrstna odločitev še ni sprejeta, pač pa "je vse odvisno od dogodkov, kako se bodo ti begunski valovi dogajali in ali bomo zaprošeni za pomoč".

Današnji delovni dan je predsednik vlade zaključil z obiskom policistk in policistov Policijske postaje Ljubljana Vič. pic.twitter.com/aYuHNtr0hz — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) January 1, 2017

Al. Ma.