Foto, video: Reke še naraščajo, Drava, Savinja in Sava bodo ponekod poplavljale

Padavine bodo do večera ponehale

28. april 2017 ob 07:28,

zadnji poseg: 28. april 2017 ob 13:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poplave se lahko pričakuje v srednjem, spodnjem toku Save in spodnjem toku Drave. Savinja s pritoki bo poplavljala na rednih območjih, podobno je pričakovati pri Vipavi.

Visokovodni val, ki je bil ponoči še na višeležečih krajih, se pomika naprej na srednjo Savo in dalje, je za TV Slovenija pojasnil hidrolog Janez Polajnar. Kot drugo težišče poplav je izpostavil Savinjo s pritoki, ta bo poplavljana predvidoma na področju pogostih poplav. Tretje težišče je Drava. Zaradi povečanega dotoka z Avstrije Arso pričakuje poplavljanje Drave v spodnjem toku med jezom Markovci in državno mejo s Hrvaško. Na območju pogostih poplav se utegne razlivati še Vipava, pa okoli ljubljanskega Barja, je naštel hidrolog. Glavnina padavin se počasi pomika proti vzhodu države, kjer bo čez dan pojenjala. Hidrološke razmere se bodo začele umirjati v soboto.

Kot so dopoldne pojasnili na agenciji za okolje (Arso), Sava Bohinjka in njeni pritoki poplavljajo na območjih pogostejših poplav. Pretoki rek na tem območju in gladina Bohinjskega jezera bodo čez dan še postopno naraščali.

Posamezne reke na severozahodu Slovenije na območju Kamniško-Savinjskih Alp ponekod poplavljajo na območjih pogostih poplav. V dopoldanskih urah bodo reke v severozahodni Sloveniji in na območju Kamniško-Savinjskih Alp začele upadati.

Predvidene količine padavin

Od srede do četrtka zvečer je na širšem območju Julijskih Alp padlo od 60 do 300 litrov padavin na kvadratni meter, drugod od 20 do 60, na vzhodu države pa do 20. Do večera bo v hribovitem in goratem svetu južne, zahodne in severne Slovenije padlo še od 70 do okoli 130 litrov dežja na kvadratni meter, drugod večinoma od 20 do 70 litrov. Meja sneženja bo danes med 1200 in 1400 metri nad morjem.

Ste vremenske nevšečnosti ujeli v objektiv? Fotografije lahko delite z nami in javnostjo, pošljite nam jih na naslov

mmc-notranja@rtvslo.si

Nevšečnosti zaradi vremena

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra za državne ceste je zaradi vdora vode zaprta tudi regionalna cesta v Bohinjski Bistrici, ki vodi proti Bledu, zapora zaradi poplavljenega cestišča pa je tudi na glavni cesti Most na Soči-Tolmin pri Modreju.

Zemeljski plaz se je v četrtek zvečer sprožil tudi na krajevno cesto v Belih Vodah v občini Šoštanj in zaprl polovico ceste.

Voda Bohinjke in Bohinskega jezera dospela tako visoko, da je poplavilo bližnji kamp, poroča TV Slovenija. Gasilci so iz kampa evakuirali ljudi, ki so ostali ujeti v počitniških prikolicah. V Bohinju še vedno dežuje.

Spremljajte vremensko napoved na rtvslo.si/vreme

in razmere na cestah na rtvslo.si/promet



Balvanov poln plaz

Nekaj ur kasneje se je v soteski pri Igli v naselju Podveža na regionalno cesto Luče-Solčava sprožil skalni plaz, med katerim so bile posamezne skale po navedbah uprave za zaščito in reševanje premera več kot štiri metre. Zaradi plazu in poškodovanega cestišča je cestna povezava povsem prekinjena, dostop do kraja dogodka pa zaradi ponavljajočih se podorov izredno nevaren.



Zaradi plazu je bil dopoldne prelaz Ljubelj zaprt na avstrijski strani, zdaj je spet odprt.

Na Jesenicah, v Kamniku in Medvodah so imeli nekaj težav z meteorno vodo, na Hrušici je narasel hudournik ogrožal stanovanjski objekt. Zaradi slabo delujoče cestne kanalizacije je meteorna voda začela zalivati tudi stanovanjski objekt v Bresternici pri Mariboru, v Legnu pri Slovenjem Gradcu pa se je zaradi velike količine padavin zamašila odvodna cev za meteorno vodo delavnice za obdelavo plastike, zato je voda začela ogrožati objekt. Gasilci so zamašeno cev začasno sanirali in vrata delavnice zaščitili s protipoplavnimi vrečami.

Zjutraj so o težavah poročali še iz nekaterih drugih krajev, med drugim Tržiča, Domžal, Laškega in Kranja.

Videoprispevek TV Slovenija



Video 2: Soča, Tolminka, Boka (avtor Klemen Bandelj)



Video 3: Divje jezero bruha ob deževju, avtor Tomaž Makuc



Video 4: Umetni jez pri Kobili blizu Idrije (avtor Tomaž Makuc)



Al. Ma.