Foto z ustanovitve Glasa: "Višje plače in pokojnine, več spoštovanja mam, očetov, otrok"

Ustanovljeni dve novi politični stranki

25. marec 2017 ob 07:25,

zadnji poseg: 25. marec 2017 ob 12:18

Škofja Loka/Maribor - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

V slovenski politični prostor vstopata dve novi stranki – Gibanje za otroke in družino Aleša Primca se je spremenilo v stranko Glas za otroke in družine (Glas), v Mariboru pa bodo ustanovili stranko ReSET.

Pod sloganom Glas za otroke, glas za prihodnost se je v Škofji Loki začel ustanovni kongres stranke Glas. Zbralo se je okoli 200 delegatov, ki bodo na predvidoma triurnem zasedanju izvolili prvo vodstvo stranke in sprejeli programsko deklaracijo. Predsedniško mesto bo po pričakovanjih pripadlo Alešu Primcu, podpredsedniško pa Metki Zevnik.

Pred začetkom zasedanja je Primc v izjavi za medije povzel glavno sporočilo kongresa: "Štirikrat več za Slovenijo - več spoštovanja mam in očetov, več otrok, višje plače in višje pokojnine." Zaenkrat ni želel govoriti o političnih zavezništvih, ki si jih želi nova stranka. Po njegovih besedah bo čas za razmislek o tem šele po kongresu.

"Danes je naš dan, danes se moramo ukvarjati sami s seboj, se spoznati in narediti načrt za naprej. O drugih vprašanjih bomo odločali, ko bo za to čas," je dejal. Dodal je, da bodo na kongresu sprejeli programske smernice, volilni program pa bodo oblikovali pozneje.

Iz koalicije Za otroke gre!

Stranka Glas za otroke in družine - Glas nastaja iz istoimenskega gibanja, ki je pot začelo kot koalicija Za otroke gre. Gibanje je postalo prepoznavno predvsem po prizadevanjih na področju družinske politike. Zato ni naključje, da Glas vstopa v politični prostor na materinski dan. Temu pritrjuje tudi predlog programske deklaracije.

Iniciativni odbor je Glasov pogled na prihodnost strnil v 38 deklaracijskih točkah, ki temeljijo na spoštovanju materinstva in očetovstva, slovenske kulture, dela, nedeljskega počitka in krščanstva. Nova stranka želi v politiko prinesti "pristne, tradicionalne vrednote, ki narod ohranjajo pri življenju". Volivce bo nagovorila "kot družinska stranka z vizijo".

Pred začetkom kongresa so se delegati zbrali pri maši, zasedanje pa se je začelo s podelitvijo nagrade Bela vrtnica Angelci Likovič. V obrazložitvi je bilo izpostavljeno nagrajenkino prizadevanje za otroke in družine.

ReSET: za pravno državo, zaupanje v demokracijo

Še nekoliko več, okoli 250 ljudi, pa naj bi se zvečer zbralo na ustanovnem kongresu stranke ReSET, za katero so pobudo dali tudi nekateri člani Sindikata delavcev migrantov Slovenije. Kot je mogoče razbrati s spletne strani nastajajoče stranke, njen program temelji na tem, da prisluhnejo pobudam državljanom in jih nato po presoji vključijo v volilni program.

Med prednostnimi nalogami stranke so tudi pravna država, pridobitev zaupanja v demokracijo ter vzdržni plačni, pokojninski in zdravstveni sistem. Šolstvo in gospodarstvo naj hodita z roko v roki, so še navedli pobudniki stranke.

T. K. B., Al. Ma.