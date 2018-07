Furs: Zadnji dan za vložitev napovedi lanske dohodnine

Napoved je mogoče oddati tudi elektronsko

31. julij 2018 ob 08:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izteka se rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za vse, ki do 15. junija na dom niso prejeli informativnega izračuna, čeprav so v letu 2017 imeli obdavčene dohodke. Omenjeni zavezanci morajo dohodninsko napoved vložiti sami, ne glede na višino prejetega dohodka.

Rok za to se izteka danes, so opozorili v Finančni upravi RS (Furs). Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine so najpozneje do 15. junija na dom prejeli informativni izračun dohodnine. Furs jih je sestavil na podlagi razpoložljivih podatkov ter jih odpremil za vse zavezance za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka.

Kdor informativnega izračuna ni dobil, mora napoved vložiti sam. Obrazec za to je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Fursa. Napoved je mogoče s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki, so še navedli v Fursu.

G. K.