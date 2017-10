Gasilsko sporočilo vladi: "Za ljudi smo junaki, za vas pa bedaki"

"Kjer gori, smo mi. Kjer se krade, tam ste vi!"

5. oktober 2017 ob 09:36,

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na protestu za višje plače pred vladno palačo se je zbralo med 500 in 700 poklicnih gasilcev oz. vsi, ki niso bili na delovnem mestu. "Moj očka je poklicni gasilec, junak – siromak," je sporočal eden od transparentov.

Shoda so se množično udeležili poklicni gasilci iz vse Slovenije, tudi iz zasebnega sektorja, da jih je vlada slišala, pa so med drugim poskrbeli tudi s sirenami in glasno pirotehniko. Pred vlado so prišli tudi s transparenti, na katerih je bilo med drugim mogoče prebrati "Za ljudi smo junaki, za vas pa bedaki," ter "Glavo v ogenj tiščimo, od vlade pa le brco v rit dobimo" in "Za pošteno delo, pošteno plačilo." Pred vlado na Gregorčičevi se je med protestom večkrat iz gasilskih grl oglasilo tudi glasno skandiranje: "Lopovi!".

Namestnik vodje izmene v Gasilski brigadi Ljubljana, ki šteje 150 ljudi, Silvo Kuntarič je ob robu gasilskega obleganja vladne palače za MMC pojasnil, da plačni sistem pri gasilcih šteje 31 različnih delovnih mest, in sicer od gasilca začetnika v zgolj 17. plačnem razredu, ki je praktično na "minimalcu", pa do najvišjih poveljnikov v 48. plačnem razredu. "To kar nam je vlada ponujala, je ponujala tako, da bi samo določenim zaposlenim nekaj dala, drugim pa ne," je izpostavil. Ena anomalija, ki je na vladi ne znajo pojasniti je po njegovih besedah tudi ta, da bi gasilec informatik ostal po vladnem predlogu na istem. Vladni predlog, da bi "spodaj dvignili za dva plačna razreda, zgoraj pa za enenga", bi zgolj ustvarilo nove anomalije, je zatrdil.

"Vlada se je zelo slabo pripravila, domače naloge niso naredili, na nek način pa so tudi stisnjeni v kot, ker so ostali sindikati kvorum podpisali in se bojijo odpiranja novih pogajanj. Zato bi radi zgodbo reševali z nekimi dodatki," je še dejal Kuntarič in dodal, da se vlada boji "efekta domin".

"S prioriteto si ne moremo kupiti kruha"

Kuntarič je glede primerljivosti z vojsko in policijo opomnil, da so gasilci v tem oziru gotovo zapostavljeni, takšen občutek pa vlada tudi v gasilskih vrstah. Da je med gasilci takšno vzdušje pričajo tudi izjave sekretarja sindikata gasilcev Davida Švarca, ki je v govoru dejal, da "so kolegi v vojski in policiji privilegirani" ter dodal: "Vlada pravi, da je gasilstvo prioriteta, a s to prioriteto si ne moremo kupiti kruha".

"To vnaša nek nemir ali pa razdor, ker hočejo nekoga bolj, drugega pa manj nagrajevati," je opozoril Kuntarič in hkrati spomnil, da se vladna ponudba in zahteva sindikata gasilcev razlikujeta za vsega 150 tisoč evrov na letni ravni za vse enote, kar je za proračun čisto "navaden drobiž", kot je bilo večkrat slišati tudi med samim protestom. "Vlada je trmasta, to so ljudje brez čustev, ki na finančnem ministrstvu preračunavajo, koliko bodo nekje vzeli in dali nekam drugam," je dodal.

"Gasilci težko stavkamo"

Če vlada ostane gluha za vaše predloge, sledi stavka? "To bi bila tista čisto zadnja faza, stavke si nihče ne želi, še najmanj pa mi, saj gasilci res težko stavkamo. Policisti enostavno nehajo pisati kazni in položnice, ljudem se to še fino zdi, mi pa moramo na vse nujne intervencije, ne moremo pustiti, da pogori hiša, ker ravno stavkamo. Naša največja moč je današnji protest in pa javno mnenje, za katerega sem prepričan, da je odločno na naši strani," je odgovoril Kuntarič.

Zbrane gasilce sta med drugim nagovorila nova predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, in sekretar Sindikata poklicnega gasilstva v Sloveniji David Švarc. Slednji je opozoril, da sta slaščičar in natakar v protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju uvrščena osem plačnih razredov višje od gasilca. "Ne bom ugibal, koliko sta ta dva poklica vredna, vem pa gotovo, da gasilec ni vreden manj," je dejal Švarc.

Predstavniki gasilcev, ki so se izmenjevali na govorniškem odru, so opozarjali tudi na občutke, s katerimi se dnevno srečujejo gasilci, ko prepoznajo ponesrečenca, ki mu ne morejo več pomagati, in o tem obveščajo tudi svojce. Opozorili so tudi na nevarnosti, s katerimi se vsak dan srečujejo. "Sami smo si izbrali ta poklic in ni nam žal, ampak zahtevamo pa tudi pošteno plačilo." Med protestom so se javili tudi kolegi, ki so bili prav ta čas na intervenciji reševanja ukleščenega človeka po prometni nesreči.

Protokolarni natakar višje od gasilca specialista?

Njihove zahteve so po besedah sekretarja sindikata Švarca več kot upravičene, sploh ob dejstvu, da vlada celo sama predlaga dvige treh plačnih razredov za delovna mesta nad 40. plačnim razredom in vodi ločena pogajanja z zdravniki, ki bodo ob bistveno višjih plačah v teh pogajanjih napredovali za več kot tri plačne razrede, tudi za šest. Švarc je ob tem spomnil še na mini davčno reformo, ki je vsaj 200 evrov višjo neto plačo mesečno prinesla tudi ministrom, je poročal STA.

Kritičen je bil tako do ministrice za obrambo Andreje Katič, kot do vodstva uprave za zaščito in reševanje. Kot je dejal, ob tem ko se ministrica Katičeva zgraža nad njihovimi zahtevami, ji obenem ni prav nič sporno, da vladna ekipa predlaga nova delovna mesta v protokolarnem objektu na Brdu, denimo za slaščičarja, umeščenega v 28. plačni razred, ali natakarja, umeščenega v 30. plačni razred. Gasilec specialist pa je v 23. plačnem razredu, je opozoril.

Si gasilci zaslužijo teh nekaj fičnikov?

Ali res menite, da si gasilci "teh nekaj fičnikov iz proračuna" ne zaslužijo, je vladne predstavnike na shodu spraševal domžalski poklicni gasilec Robert Hrovat in poudaril, da so bili v današnji shod prisiljeni in je posledica arogance ter norčevanja iz slovenskih gasilcev.

Brez oklevanja bi morali gasilcem plače dvigniti še za nadaljnje tri plačne razrede, ne le za toliko, kot zahtevajo, pa s tem ne bi poplačali niti polovice stresa, ki ga preživljajo, in odgovornosti, ki jo imajo, je v podporo gasilskim kolegom iz javnega sektorja poudaril Aleš Ferletič iz sindikata industrijske poklicne enote Nafta Lendava.

Švarc je ob koncu shoda izrazil upanje, da bo ta zadostoval, da se bodo vladni predstavniki z njimi usedli in jim prisluhnili, sicer bodo nadaljevali s protesti in tudi s stavko, če bo treba, do trenutka, ko bodo pošteno plačani. Predstavniki vlade gasilcev niso sprejeli na pogovor.

Katič: Gasilci nam niso stopili naproti

Ministrica za obrambo Andreja Katič je po seji vlade komentirala protest poklicnih gasilcev z besedami: "Strinjam se, da so pogajanja iskanje kompromisov, mi pa z gasilci že od začetka stojimo vsak na svojem bregu, gasilci nam ne stopijo nasproti". Tako je kritično ocenila, da je vladna stran v pogajanjih popuščala in iskala rešitev, gasilci pa jim niso hoteli stopiti naproti. Ob tem Katičeva upa, da bodo še enkrat razmislili o zadnjem vladnem predlogu. "Menim, da je to neka poštena pobuda, dana poklicnim gasilcem v okviru tega, kar smo že izpogajali z drugimi sindikati," je sklenila.

Sindikat: naše zahteve so minimalne

Spomnimo, da so v sindikatu pojasnili, da so njihove zahteve minimalne, da se poklicnim gasilcem odpravijo anomalije v plačnih razredih in postavijo poštene osnovne plače. V pogajanjih so predlagali, da bi bili vsi gasilci deležni dviga za dva plačna razreda, na dveh delovnih mestih (vodja gasilske skupine in vodja izmene II) pa za tri plačne razrede. Nezadovoljni s ponudbo vlade, ki bi privolila v zvišanje plač v manjšem obsegu, tudi niso podpisali aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva.

Koprivnikarja argumenti gasilcev niso prepričali

Glavni vladni pogajalec, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, vztraja, da so predlagane uvrstitve gasilcev korektne in primerljive z drugimi. Po njegovih navedbah bi po vladni ponudbi 72 odstotkov gasilcev napredovalo za dva plačna razreda in skoraj vsi drugi vsaj za enega. Pri obeh vodstvenih delovnih mestih pa po ministrovih pojasnilih zaradi primerljivosti z drugimi poklici ne morejo ugoditi sindikalni zahtevi.

Minister je ob tem opozoril, da so pogajanja o odpravi plačnih anomalij do 26. plačnega razreda končana in da jih ne morejo ponovno odpirati, ker bi to pomenilo, da jih odpirajo s celotnim javnim sektorjem. A v sindikatu so prepričani, da njihovi predlogi v ničemer ne posegajo v rušenje razmerij z njimi primerljivimi poklici, niti ne presegajo omejitev, ki so bile decembra dogovorjene med sindikati javnega sektorja in vlado.

Prav danes naj bi tisti del javnih uslužbencev, ki plače dobiva petega v mesecu in za katere so z odpravo anomalij predvideli zvišanje, prvič dobil višje plače, skupaj s poračunom od 1. julija.

