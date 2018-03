Geder za svojo namestnico izbral Alenko Ermenc

Postala je prva ženska na tako visokem položaju v SV

2. marec 2018 ob 21:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na predlog novega načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Alana Gederja je ministrica za obrambo za njegovo namestnico imenovala brigadirko Alenko Ermenc, ki je tudi prva ženska na tako visokem položaju v SV.

Brigadirka Alenka Ermenc se je rodila leta 1963 v Ljubljani. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in pridobila naziv diplomirane politologinje. Teritorialni obrambi se je pridružila leta 1991. Bila je aktivna udeleženka vojne za Slovenijo in odlikovana z bronasto medaljo generala Maistra z meči, piše na spletni strani Slovenske vojske, kjer dodajajo še, da je leta 2008 je končala šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies). Podiplomsko izobraževanje je zaključila leta 2009 na kolidžu King's College University of London in pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij.

V SV je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni in strateški ravni. V čin brigadirke je bila povišana 13. maja 2011. Ermenčeva je prejemnica številnih priznanj MORS-a, SV, Natove medalje za sodelovanje na mirovnih operacijah in reda za zasluge pro merito Melitensi v stopnji komendatorja z meči. Med priznanji MORS-a in SV je dobitnica bronaste medalje generala Maistra z meči, srebrne in zlate medalje generala Maistra, bronaste, srebrne in zlate medalje SV, medalje v službi miru ter drugih. Z družino živi v Kamniku, so še pojasnili na MORS-u.

Kot je znano, je Geder v ponedeljek na mestu načelnika generalštaba nasledil generalmajorja Andreja Ostermana, ki ga je vlada pretekli teden razrešila kot objektivno odgovornega za neuspeh bataljonske bojne skupine na preverjanju pripravljenosti.

T. K. B.