Generalni direktor RTV SLO bo najprej poiskal racionalizacije znotraj hiše

Kadunc o preteklih mesecih in izzivih prihodnosti

8. november 2017 ob 10:42,

zadnji poseg: 8. november 2017 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vse težave so rešljive, se pa ne dajo vse rešiti na vrat na nos," po pol leta vodenja RTV Slovenija pravi generalni direktor Igor Kadunc.

Igor Kadunc je v pogovoru z mediji predstavil svoje polletno vodenje javnega zavoda, govoril pa je tudi o načrtih za prihodnost.

Trenutno najbolj vroča tema je tožba oglaševalskega podjetja Media Publikum. Po podpisu pogodbe in aneksov je sledil spor glede tolmačenja zapisanega in posledično sodni postopek, ki se je pred dnevi končal na Višjem sodišču v Ljubljani. Izkazalo se je, da sta si zapisano sodelovanje pogodbeni stranki razlagali vsaka drugače. Višje sodišče je povedalo, da je določilo sklenjenega aneksa "nejasno že zaradi nezdružljive besedne zveze 'prištevati'", zato je določitev temeljila na besedah tedanjega generalnega direktorja RTV Slovenija Antona Guzeja, ki pa je jasno zatrdil, da je besede treba razumeti v korist Media Publikuma.

RTV Slovenija bo tako ob 1,4 milijona evrov in to bo pomenilo, da bo letošnje pozitivno poslovanje prešlo v negativno. Leto 2017 bo RTV Slovenija tako končala s 600.000 evri izgube. "Ker je znesek tako velik, bom naročil pravnikom, naj preverijo, ali obstaja kakšna možnost, da bi zaradi tega odškodninsko tožili tedanjega generalnega direktorja. A težava je, da je to tako oddaljena zadeva," je povedal Kadunc.

Za poravnavo "starih grehov" gre tudi pri izplačilu 70.000 evrov odškodnine Nataši Pirc Musar, ki je bila leta 2014 potrjena za generalno direktorico RTV Slovenija, a se je programski svet pod vodstvom Mitje Štularja odločil za razveljavitev glasovanja in nato pozneje nov mandat podelil Marku Filliju. "Presoja programskega sveta je bila tedaj napačna, saj je Nataša Pirc Musar dobila sodbo in nastale so okoliščine, ki so vodile v odškodninsko tožbo. Po dogovarjanju smo ocenili, da je poravnava primerna rešitev. Ocenjujem, da je dogovor v korist RTV Slovenija," je zadevo komentiral Kadunc.

Trenutno pa znotraj RTV-hiše poteka postopek razrešitve odgovorne urednice Informativnega programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik. Sklep je generalni direktor sprejel na predlog direktorice televizije Ljerke Bizilj. "Urednica je bila na pogovoru, podala je nove dokumente, ki jih moramo proučiti," ob tem dodaja generalni direktor. Postopek naj bi končali v prihodnjih dveh ali treh tednih, česa več vsebinskega pa v času samega postopka ne more povedati.

Preverjanje zaposlitev in honorarnih pogodb

Več pa je povedal o finančnem in kadrovskem položaju javne RTV-hiše. "Veliko se govori, da nas je v tej hiši preveč. A nimamo nobene analize za kakšen oddelek, ki bi to potrdil ali zavrnil. Za vsako novo zaposlitev preverimo, ali je delo, ki ga predlagani opravlja, še potrebno ali ne. Zaposlujemo dolgoletne sodelavce, ki imajo že zdaj elemente rednega razmerja." Prav tako je generalni direktor pozoren na honorarne sodelavce, ki so po sklepu programskega sveta, da je treba vse dolgoletne sodelavce, ki delajo v prikritih rednih delovnih razmerjih, zaposliti, ostali na pogodbah.

Varčevanje v skoraj vseh uredništvih

Programsko-produkcijski načrt za leto 2018 so po Kadunčevih besedah letos pripravljali drugače kot prejšnja leta. "Želel sem vedeti, kako delajo uredništva. Imeli smo 14 sestankov z uredniki in pregledali, kaj se dela. Če moramo dati tri milijone za športne dogodke, potem so morali uredniki in direktorica presojati, kaj ostane in kaj ne. Tehtali so med gledanostjo, stroški oddaje in pomenom za ciljno populacijo." Varčuje se pri skoraj vseh uredništvih in programih.

Kljub temu pa se pričakuje, da bo prihodnje leto RTV Slovenija končala z izgubo 2,4 milijona evrov. V letu 2018 prihaja na program več vsebin - zimske olimpijske igre in svetovno nogometno prvenstvo, ki bodo povzročili za okoli 3,2 milijona evrov stroškov, ki jih letos ni bilo. "Teh stroškov ne moremo v celoti pokriti z oglasi, prav tako imamo izpad pri multipleksu, saj so nekateri iz našega multipleksa morali oditi," pojasnjuje Kadunc.

Temu je treba prišteti tudi povečanje mase za plače, ki so se povišale zaradi vladne sprostitve zamrznitve napredovanj v javnem sektorju, prav tako je več redno zaposlenih sodelavcev, ki so to postali po dolgoletnem delu na pogodbe. Kljub temu pa izgube po Kadunčevih besedah ne bo pokrivala vlada - kot se je to zgodilo v zdravstvenem sektorju -, izgube bo zavod pokril iz sredstev preteklih let, ki jih je RTV Slovenija dobila iz Eutelesta. Marca 2018 se bo sprostilo tudi 4,2 milijona evrov obveznic, likvidnostno pa bi izgubo lahko pokrili z upočasnitvijo pri investicijah.

Racionalizacija v hiši, šele nato RTV-prispevek

Vseeno pa bo po njegovem mnenju v prihodnosti treba govoriti tudi o spremembi višine RTV-prispevka. A predloga vladi še ni dal, saj bi najprej rad uredil racionalizacijo, združevanje in poiskal vse prihranke znotraj hiše. Prav tako se vlada s tem pred volitvami zagotovo ne bo ukvarjala, dodaja. Vseeno pa bi povišanje za 50 centov RTV Slovenija prineslo tri milijone evrov dodatka, s katerim bi lahko kupili več športnega programa in poravnali višje stroške za plače.

VIDEO Pogovor z generalnim direktorjem RTV Slovenija Igorjem Kaduncem

Ana Svenšek