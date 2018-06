Gibanje Zedinjena Slovenija z ovadbami nad poslance zaradi politične diskriminacije

Po mnenju Zedinjene Slovenije neparlamentarne stranke nimajo enakopravnih možnosti za predstavitev volivkam in volivcem

1. junij 2018 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gibanje Zedinjena Slovenija je vložilo kazenske ovadbe zoper predsednike in poslance parlamentarnih strank. Po mnenju gibanja so namreč odgovorni za obstoj volilne zakonodaje, ki "načrtno ustvarja politično diskriminacijo med parlamentarnimi in neparlamentarnimi strankami", da te ne bi dosegle potrebnega praga za vstop v parlament.

Zaradi obstoječe diskriminatorne zakonodaje, ki so jo sprejeli poslanci parlamentarnih strank prejšnjih sklicev DZ-ja, poslanci aktualnega sklica pa je niso odpravili, so po mnenju Zedinjene Slovenije predstavniki parlamentarnih strank odgovorni, da so kandidate neparlamentarnih strank zaradi njihovega političnega prepričanja prikrajšali za temeljne človekove pravice in svoboščine.

Neparlamentarne politične stranke se niso mogle enakopravno predstaviti volivcem in volivkam, ki posledično niso ustrezno obveščeni o njihovih programih, stališčih in kandidatih, opozarjajo v Zedinjeni Sloveniji, ki poslancem zato očitajo kršenje ustavnih načel enakosti pred zakonom, enakega varstva pravic in volilne pravice.

Ker poslanci parlamentarnih političnih strank niso odpravili diskriminatornih določil, so s tem kršili temeljne človekove pravice, zapisane v ustavi in mednarodnih listinah do mere, "da so državnozborske volitve nesvobodne, nepravične, nepoštene in diskriminatorne, navedena dejstva pa nedvomno vplivajo tudi na sam izid volitev, ki so posledično nelegitimne in tudi nezakonite", so še zapisali v sporočilu za javnost.

L. L.