Glasovalo 50,61 odstotka upravičencev

Kršitve volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je začel v petek ob polnoči, in je veljal do zaprtja volišč ob 19. uri, prejela 130 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat pa na podlagi prejetih obvestil obravnava 57 zadev. Na podlagi prejetih obvestil tako inšpektorat obravnava 57 zadev, povezanih z domnevnim kršenjem volilnega molka. Največ obravnavnih zadev se nanaša na prijave glede objav na družbenih omrežjih (21), nameščanje novih letakov (7) in politično propagando s sporočili prek prenosnih telefonov (7). .

Na lokalnih volitvah pred štirimi leti so prejeli 209 obvestil o kršitvah volilnega molka, na podlagi katerih je inšpektorat obravnaval 95 zadev, v največ primerih je šlo za deljenje gradiva v poštne nabiralnike.