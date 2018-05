Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po pošti lahko glasuje le določen izsek prebivalstva. Foto: BoBo Dodaj v

Glasovanje po pošti mogoče zahtevati le še danes

Parlamentarne volitve 2018

23. maj 2018 ob 07:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izteka se rok, do katerega lahko volivci zahtevajo glasovanje po pošti iz Slovenije. To velja za volivce v domovih za starejše, bolnišnicah in zaporih, po pošti pa lahko glasujejo tudi invalidi.

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji.

Na enak način lahko po novem glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji (DVK) in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica. Na tokratnih volitvah bodo sicer vsa volišča v državi dostopna invalidom, kot že na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru. Kaj pa volivci v tujini

Možnost glasovanja po pošti imajo poleg nekaterih volivcev v Sloveniji tudi volivci, ki stalno prebivajo v tujini, po podatkih notranjega ministrstva jih je nekaj več kot 95.000. Tem se za glasovanje po pošti ni treba posebej prijaviti, saj volilno gradivo avtomatično prejmejo po pošti. Lahko pa glas oddajo tudi 3. junija na enem izmed 31 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Druge posebne oblike glasovanja

Na volitvah bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju. Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Za takšne oblike glasovanje se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče 30. maja.

Al. Ma.