Čakanje na meji s Hrvaško kljub manj ostremu nadzoru, a manj kot v soboto

Po kaosu v petek in soboto, mirna nedelja?

9. april 2017 ob 10:01,

zadnji poseg: 9. april 2017 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na slovensko-hrvaški meji dve uri za izstop iz države čakajo avtobusi na MP-ju Obrežje, na MP-ju Gruškovje pa uro in pol.

Po petkovem in sobotnem kaosu na mejah, kjer so vozniki v kolonah ponekod čakali tudi pet ur, je evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljane Dimitris Avramapoulos začasno omilil sistematični nadzor zunanjih meja Evropske unije na hrvaški meji s Slovenijo in Madžarsko, je v soboto sporočila hrvaška policija.

Čakalne dobe

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje avtobusi 2 uri, osebna vozila 1 ura 30 minut avtobusi 2 uri, osebna vozila 1 ura 30 minut Sečovlje 1 ura 1 ura Dragonja 30 minut 30 minut Starod 30 minut 1 ura Gruškovje 1 ura 30 minut 30 minut Stara vas 30 minut /



Hrvaška je tako v soboto popoldne spet začela z le ciljno usmerjenim preverjanjem potnikov namesto sistematičnega preverjanja prav vseh potnikov, ki prestopajo mejo. Slovenska in hrvaška stran sta namreč v skladu z uredbo EU-ja po nizu terorističnih napadov v Evropi, od petka preverjali tudi potnike iz držav članic EU-ja, h gneči na mejah pa je pripomogel tudi gostejši promet iz Avstrije, Nemčije in Švice zaradi prihajajočih velikonočnih praznikov.

Ustvarili smo interaktivni zemljevid, ki ga lahko tudi povečate in si ogledate, na katerih mejnih prehodih so trenutno čakalne dobe, ob kliku na posamezno ikono pa se vam izpiše, kako dolgo se čaka pri izstopu in vstopu v državo za osebna in tovorna vozila ter avtobuse.

Opomba: Interaktivni zemljevid si je prek aplikacije 4D mogoče ogledati na tej povezavi.

A. K. K., A. Č.