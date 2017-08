Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Pred predorom Karavanke je nastal več kilometrov dolg zastoj. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gneča na izhodu iz Hrvaške in ob vstopu v Avstrijo

Pričakovani zastoji ob koncu avgusta

20. avgust 2017 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predzadnji konec tedna v avgustu nastajajo zastoji pred predorom Karavanke, podaljšujejo se tudi čakalne dobe za vstop v državo na mejnih prehodih s Hrvaško.

Najdaljša čakalna doba je pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje, in sicer uro in pol, po približno eno uro pa čakajo za vstop na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja, kjer za izstop čakajo pol ure. Na Obrežju in Starodu je čakalna doba za vstop približno pol ure.



Po podatkih hrvaškega avtokluba je na hitri cesti štirikilometrski zastoj proti mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Zastoji so na cestah Šmarje–Dragonja, Lesce–Bled, Celje–Vojnik–Slovenske Konjice–Tepanje ter na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Kozarje proti Brezovici in Vrhniki.

Zaradi burje je na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepovedan promet za kampprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Predvidoma do polnoči bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje - center in Slovenske Konjice ter uvoza Celje - vzhod in Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Celje–Vojnik–Frankolovo–Slovenske Konjice–Tepanje. Obvoz za osebna vozila je možen tudi po cesti Celje–Dole–Ponikva–Loče–Draža vas–Tepanje. Iz smeri Ljubljane za Celje, Šentjur, Rogaško Slatino in Laško priporočajo izvoz Celje - zahod, Lopata.

Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, na primorskih cestah do 22. ure, poroča prometnoinformacijski center.

A. Č.