Golobič: Teš 6 je postal sežigalnica evrov

Ugotavljanje politične odgovornosti

31. marec 2017 ob 07:22,

zadnji poseg: 31. marec 2017 ob 14:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred preiskovalno komisijo DZ-ja za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 je Gregor Golobič povedal, da Teš 6 nikoli ni bil energetski projekt, ampak priložnost za krajo in sežigalnica evrov.

Nekdanji predsednik stranke Zares in nekdanji visokošolski minister v Pahorjevi vladi Gregor Golobič je komisiji predstavil dve tezi, in sicer, da je Slovenija majhna država velikih nakupov, saj je mogoče kupiti politiko, medije in stroko, Teš 6 pa je projekt, ki je to razgalil na najbolj brutalen način, in da Teš 6 ni naravna nesreča, ki se nam je zgodila, ampak je patria Pahorjeve vlade.

Golobič, ki je bil sicer že ves čas prepričan, da je Teš 6 nevzdržen, neekonomičen in nedopusten, je bil zaradi tega v Pahorjevi vladi deležen očitkov, češ da se vtika v energetiko, čeprav to ni njegov resor. Kot je izpostavil je bil predvsem tedanji gospodarski minister Matej Lahovnik "alergičen, da bi se kdo vtikal v projekt".

"Predsednik vlade lahko dobi vse informacije"

Nekdanji predsednik Zaresa je kot glavni problem navedel, da vlada ni opravila svojega dela. Nenavadno se mu namreč zdelo, da predsednik vlade reče, da ni mogel dobiti nekih gradiv. "Predsednik vlade lahko dobi vse informacije, ki jih želi, če jih hoče," je pojasnil Golobič, ki je izpostavil, da ne vlada, ne predsednik vlade, ne resorni minister leto in pol niso čutili potrebe, da bi se pozanimali o pogodbi z Alstomom. Problemtično se mu zdi tudi, da vlada stališča o Tešu 6 ni imela.

Golobič je pri Tešu 6 kot pomembni izpostavil dve obdobji, prvo, ki je bilo kronano s podpisom pogodbe z Alstomom poleti 2008 (čas vlade Janeza Janše, v katerem je prišlo do delitve na dva stebra: HSE in Gen energija - to je bila po Golobičevem mnenju politična kupčija, da so se stvari naprej odvijale, kot so se) in drugo obdobje v času Pahorjeve vlade - neaktivnost v letu 2009 in "vlečenje za nos" v letu 2010.

Da projekta ni bilo mogoče ustaviti, je laž

Ob nastopu Pahorjeve vlade usoda Teša 6 po njegovem mnenju še ni bila zapečatena. Golobič sicer ne verjame, da je bil Lahovnik član šaleškega lobija, bil pa je nekdo, ki "je šel mimo, ko se je dogajalo posilstvo. Bil je resorni minister, pa je gledal stran."

"Čista laž je bila, da projekta ni bilo možno ustaviti, predsednik vlade je bil zaveden, zavestno ali ne," je izpostavil in dodal, da bi lahko v času vlade Boruta Pahorja še vedno iz "podivjanega vlaka" lahko izstopili za nizko, v primeru dokazane korupcije, pa za ničelno ceno. "Ampak se je šlo naprej. Vladi, v kateri sem sodeloval, je bilo onemogočeno, da bi dobila neke relavantne podatke, do prihoda Darje Radić na mesto ministrice za gospodarstvo," je dejal. Do njenega prihoda je namreč HSE podelil starševsko garancijo, brez vednosti vlade je bilo vplačanih 85 milijonov evrov Alstomu, s čimer je pogodba stopila v veljavo. Vlada je namreč šele marca 2010 izvedela za to, ne uprava HSE-ja (vodil jo je Borut Meh) ne takratni minister Matej Lahovnik, ki je za to vedel, pa nista čutila potrebe o tem, da bi vlado o tem obvestila, je poudaril.

Rotnik je bil tako rekoč predsednik vlade

Zaradi vpliva lobijev so rabili več kot leto in pol, da so prišli do nekaj informacij o Tešu, je povedal Golobič, zasluga pa gre Darji Radić, ki je na položaju zamenjala Lahovnika - do njenega prihoda je bil po Golobičevih besedah Uroš Rotnik tako rekoč predsednik vlade. Pomisleke o Tešu 6 je izrazil tudi Aleksander Mervar, z njimi je bil seznanjen tudi Lahovnik, a je bil deležen šikaniranja, da bi ga utišali, je kasneje dobil službo namestnika direktorja Elesa, je še dodal Golobič.

Golobič je zavrnil Pahorjeve navedbe z zaslišanja pred komisijo, kjer je povedal, da je vlada marca 2010 sprejela sklep, da podpira projekt. "Ni res, takšnega sklepa vlade ni," je dejal.

Golobič se je tudi vprašal, ali ima država sploh interes priti stvari do dna, saj na tožilstvih po njegovih besedah še marsikaj stoji.

HSE zaradi Teša 6 s tožbo nad Američane

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je konec januarja na Dunajski mednarodni center za arbitražo vložil tožbo proti ameriški multinacionalki General Electric Power, pravni naslednici francoske družbe Alstom Power, dobaviteljice tehnološke opreme za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), poroča Siol.net. HSE naj bi s tožbo od največjega Teševega dobavitelja zahteval plačilo okrog 250 milijonov evrov odškodnine. Toliko po ugotovitvah policije, ki je sume kaznivih dejanj v poslu z dobavo opreme začela preiskovati že leta 2012, znaša tudi protipravna korist, ki jo je domnevno pridobil Alstom Power.

.

Sa. J.