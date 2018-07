Golubović: V tem trenutku še nimamo potrebnih 46 glasov.

Šesterica strank nadaljuje pogajanja

6. julij 2018 ob 07:57

zadnji poseg: 6. julij 2018 ob 11:03

Ljubljana

Predsednik republike Borut Pahor opravlja drugi krog posvetovanj o izboru kandidata za mandatarja z vodji poslanskih skupin LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, NSi-ja in Levice in preverjal podporo potencialnemu mandatarskemu kandidatu. Nadaljevali se bodo tudi pogovori šestih strank o koalicijski pogodbi.

Možnosti, da bi že v tem krogu posvetovanj kateri kandidat za mandatarja dobil zadostno podporo, so skromne, saj je predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec po zadnjih usklajevanjih šestih strank dejal, da še nima potrebnih 46 glasov, pogovori pa se bodo nadaljevali. Podobno pa je potrdil tudi vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović, ki je po posvetu s Pahorjem dejal, da je predsednika obvestil o tem, da pogajanja še tečejo in da še ni zagotovljenih 46 glasov.



"Predsednika republike sem obvestil, da pogajanja še tečejo in da v LMŠ podpiramo Marjana Šarca za mandatarja," je še dejal Golubović in dodal, da si v LMŠ želijo izvolitev predsednika vlade z isto koalicijo kot bo v vladi, ko bo zagotovljenih 46 glasov pa bo tudi podano soglasje za kandidaturo Šarca.

Han: Vse stranke so imele možnost iti v vlado

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je po sestanku s Pahorjem dejal, da se je spremenilo le to, da so sedaj v SD-ju prepričani, da bodo podprli Šarca za mandatarja tudi zaradi poteka pogajanj. "Tako SD kot NSi in ostale štiri stranke uspešno in korak za korakom premagujemo ovire ki so pred nami. Jaz mislim, da pride lahko do parafiranja koalicijske pogodbe in lahko vse stranke pridejo pred svoje organe povedati kaj so dosegle in kaj ne in imamo potem čimprej vlado, ki bo reševala probleme ljudi."

Na vprašanje glede iskrenosti sodelovanja NSi-ja v koaliciji je Han odgovoril, da misli, da Matej Tonin resno misli s pogajanji. Glede Levice pa je Han dejal, da so imele vse stranke možnost iti v vlado in da v politiki svoj program lahko uresničiš le če greš v koalicijo. "bom povedal v njihovem jeziku, če bi se partizani na tak način odločali kako naprej ne bi bili nikoli osvobojeni," je še dejal Han

Na nadaljevanju pogovorov šestih strank o koaliciji pod vodstvom LMŠ-ja bosta svoje predloge podala še SAB in DeSUS. Šarec računa, da bodo sklenili vsebinske pogovore, prihodnji teden pa prešli na kadrovski razrez.

Za Janšo bi glasovali v NSi-ju, a brez Ljudmile Novak

Pahor je že napovedal, da bo, če se bo izkazalo, da jasnega stališča vodij poslanskih skupin tudi danes ne bo, kot kandidata za predsednika vlade predlagal relativnega zmagovalca volitev, predsednika SDS-a Janšo. Temu naj bi podporo zagotovili v NSi-ju, a zgolj s šestimi poslanci. Njihova poslanka Ljudmila Novak je namreč napovedala, da Janša na njeno podporo ne more računati, so potrdili v NSi-ju.

Prvi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin je predsednik republike opravil na začetku tedna, a ni dobil jasnega stališča, kdo od morebitnih kandidatov za mandatarja bi lahko na glasovanju v DZ-ju dobil zadostno podporo. Ne predsednik SDS-a Janez Janša ne predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec namreč nimata zagotovljenih potrebnih 46 poslanskih glasov za izvolitev za predsednika vlade.

Pahor je napovedal še, da se bo pred posredovanjem predloga prepričal, da kandidat ne bo umaknil soglasja, kar se je tudi omenjalo kot možnost, pravna mnenja o tem, ali mora biti v prvem krogu iskanja mandatarja glasovanje v državnem zboru ali ne, pa so različna. Svoje odločitve Pahor danes še ne bo sporočil, predvidoma bo ta znana na začetku prihodnjega tedna. Za vložitev predloga za izvolitev mandatarja ima Pahor čas do 22. julija.

