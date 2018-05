Gospodarsko aktivna stranka za fleksibilnejši trg dela

"Mi ustvarjamo delovna mesta"

3. maj 2018 ob 22:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stranka GAS, ki jo vodi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca obljublja, da se bo zavzemala za boj proti korupciji, birokraciji, klientelizmu, delu na črno in plačilni nedisciplini.

Stranka GAS je bila doslej politično navzoča predvsem v mestni občini Novo mesto, v kateri ima dva občinska svetnika. V stranki so prepričani, da državna blaginja, šolstvo, zdravstvo, pokojnine, kutura, sociala izhajajo predvsem iz primernega delovanja gospodarstva. Zato se nameravajo posvečati ukrepom na tem področju: "Kajti samo s primernimi pogoji in ustreznim delovnim okoljem bo gospodarstvo zaživelo in le tako bomo imeli gospodarsko rast," so zapisali v prvi točki programa.

Med ključne spremembe, ki jih nameravajo vnesti v vlado, spada tudi ureditev problema plačilne nediscipline, kar pomeni, da bi bil naročnik blaga ali storitve kazensko odgovoren v primeru, ko naroči blago ali storitev in nima v tem trenutku zagotovljenega finančnega pokritja za omenjeno naročilo. GAS meni, da bi se gospodarstvo tako hitro otreslo „gnilih jajc", ki hromijo in uničujejo zdrave gospodarske subjekte. Zavzemajo se tudi za pocenitev goriva, znižanje davka na oddajanje nepremičnin in uveljavljanje fleksibilnejših oblik zaposlovanja.

Trikratni predsednik Alojz Kovšca

Alojz Kovšca opravlja tri predsedniške funkcije: je predsednik stranke Gospodarsko aktivna Slovenija, od leta 2017 je predsednik državnega sveta, hkrati je tudi predsednik Območne-obrtno podjetniške zbornice Ljubljana Bežigrad. Kot državni svetnik je od leta 2007 zastopal interese obrtnikov in podjetnikov, po izobrazbi je obramboslovec, sicer pa urarski mojster. Po izvolitvi za predsednika DS-ja je dejal, da ne skriva, da je nagovarjal tako levo- kot desno- nazorske svetnike, a se nagiba k desnemu političnemu polu. Ko je bil leta 2010 na listi Rad imam Grosuplje izvoljen za občinskega svetnika je kmalu prestopil v stranko SDS, a iz nje dve leti kasneje tudi izstopil. Je zagovornik pravne države in kritik državnih podjetij. "Namesto državne uravnilovke želi odprto družbo, ki bo zagotavljala enake možnosti za vse državljane. Humanost družbe ne temelji na državnih zakonih, temveč na visoki družbeni zavesti svobodnih državljanov," je v predstavitvi predsenika zapisano na spletni strani stranke GAS.

Zdravstvo, šolstvo in kultura

GAS bi takoj ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvedel prostovoljna zavarovanja, zavzema se za neenakosti v zdravstvu, a hkrati dopušča privatno zdravstvo, ki pa mora biti ločeno od državnega: "Nesprejemljivo je, da zdravniki delajo na obeh področjih," pravijo. Zavzemajo se za brezplačno šolanje, ki je po njihovem temelj delovanja države, ki dolgoročno vlaga v gospodarski razvoj. Hkrati je stranka odprta vsem oblikam privatnega šolstva, ki pa mora biti strogo ločeno od državnega. Vlogo slovenske kulture razumejo predvesem kot ohranjanje tradicije, slovenstva in državljanskega ponosa. kulturno delovanje bi po njihovem moralo postati del slovenskega turizma. Stranka GAS bo kandidirala v vseh osmih volilnih enotah po Sloveniji.

La. Da.