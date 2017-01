Gradnja islamskega centra trenutno stoji, nadaljevanje spomladi?

V islamski skupnosti računajo, da bo islamski center morda odprt že prihodnje leto

6. januar 2017 ob 13:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za dokončanje gradnje islamskega centra potrebujemo še najmanj od 10 do 12 mesecev. Če bo šlo vse po načrtih, bo odprtje morda leta 2018, je povedal tajnik islamske verske skupnosti Nevzet Porić.

Gradnja islamskega versko-kulturnega centra v Ljubljani trenutno stoji. Po informacijah, ki krožijo v javnosti, naj bi bile vzrok finančne težave. Tajnik islamske verske skupnosti Nevzet Porić je za MMC povedal, da je končana prva faza gradnje, zdaj pa so v drugi fazi na vrsti obrtniška in sklepna dela. Gradbišče so trenutno zaprli, nadaljevanje del pa pričakujejo spomladi. Veliko pa je tudi odvisno od finančnih sredstev - še naprej sodelujejo s pokroviteljem, ki naj bi zagotovil finančna sredstva.

"Financiranje še ni dokončno rešeno. Pogovarjamo se z donatorjem in dobili smo namige, da naj bi bilo kmalu vse rešeno. Mislim, da bomo pravočasno nadaljevali gradnjo," pojasnjuje Porić. Za dokončanje centra in potrebne okoliške infrastrukture pa potrebujejo še približno 15 milijonov evrov, saj morajo sami zgraditi javno vzporedno dovozno cesto do Parmove. MOL pa naj bi zgolj nekoliko znižal komunalni prispevek.

"Za dokončanje gradnje islamskega centra potrebujemo še najmanj od 10 do 12 mesecev, zato je težko predvideti, kdaj bo odprtje. Če bo šlo vse po načrtih, morda leta 2018," je še povedal Porić.

Na petkovih molitvah okoli 1.000 vernikov

Islamski center pa ne bo edini, ki bo prometno precej obremenil mejni predel Bežigrada, Šiške in središča Ljubljane. Na tem področju je namreč predvidena možnost gradnje kar 550 stanovanj, kot predvideva dopolnjeni osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na območju Parmove ulice, ki so ga konec septembra potrdili ljubljanski mestni svetniki.

Gre za več kot pet hektarov degradiranega območja, ki bi bilo s spremembo prostorskega načrta na jugu pozidano s poslovnimi objekti, na severu pa s stanovanjskimi objekti. Parmova ulica, ki bo dobila vzporedno ulico za potrebe islamskega centra, naj bi po načrtih MOL-a postala dvopasovna s parkirnimi površinami na obeh straneh ceste, večina pa naj bi jih bila pod zemljo.

Na parkirišču islamskega centra naj bi bilo prostora za okoli 120 avtomobilov. Kot pravi Porić, na petkovih molitvah pričakujejo do 1.000 vernikov, medtem ko je njihovo število ob praznikih težko ocenljivo.

Gregor Cerar