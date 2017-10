2. oktober 2017 ob 08:46 MMC RTV SLO, STA Grem volit 2017 Anketa: Pahorjev najmočnejši protikandidat Šarec

Politična pripadnost pri volivcih ne vpliva veliko

Javno mnenje pri vprašanju, ali anketiranci pričakujejo, da bomo dobili predsednika v prvem ali drugem krogu volitev, je razdeljeno na pol - 49 odstotkov vprašanih meni, da je malo verjetno ali sploh ni verjetno, da bomo dobili predsednika že v prvem krogu volitev. Foto: BoBo

Sodeč po rezultatih javnomnenjske raziskave časopisa Delo, bo za izvolitev novega predsednika potreben tudi drugi krog. Borut Pahor ima trenutno največ podpore, sledi pa mu Marjan Šarec.

Bolj ko se bližajo predsedniške volitve, manjša je razlika med predsednikom republike Borutom Pahorjem in njegovimi zasledovalci. Delova anketa tako kaže, da bi Pahor v prvem krogu predsedniških volitev prejel slabih 35 odstotkov glasov, kamniški župan Šarec pa slabih 23 odstotkov glasov. Sledita predsednica NSi-ja Ljudmila Novak z 10,6 odstotka glasov ter kandidatka SDS-a, evropska poslanka Romana Tomc, ki bi jo izbralo 9,9 odstotka vprašanih. Kandidatka SMC-ja, ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, bi dobila le dva odstotka glasov.

Podpora drugim kandidatom, ki so samostojna podjetnica Suzana Lara Krause, upokojenka Angelca Likovič, predsednik Zedinjene Slovenije Andrej Šiško in koprski župan Boris Popovič, se giblje okoli enega odstotka, navaja Delo.

Volivci dajo največ na osebnost

Pri anketirancih bo pri odločitvi za kandidata na predsedniških volitvah bistven kriterij osebnost (63 odstotkov), takoj za njim pa izkušnje (33 odstotkov). Politična pripadnost pri volivcih očitno ne vpliva veliko na izbor predsedniškega kandidata, saj se zdi pomembna le sedmim odstotkom vprašanih.

In kako bi se razpletlo v drugem krogu predsedniških volitev? Ko so v anketi ponudili na voljo izbiro Pahorja in Šarca, bi zmagal prvi, a ne z absolutno večino, ker je desetina vprašanih pri tej izbiri odgovorila, da se v tem primeru ne bi odpravili na volitve, nekaj pa je tudi še neopredeljenih.

Spletno anketiranje je na vzorcu 500 odraslih državljanov 28. in 29. septembra opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik.

A. S.