9. november 2017 ob 08:16 MMC RTV SLO Grem volit Šarec vs. Pahor: Darovanje v dobrodelne namene in luksuz

MMC-jev projekt Grem volit!

Potem ko sta se razgovorila o stališčih do pristojnosti predsednika republike, je MMC z bolj osebnimi vprašanji skušal prodreti v osebnosti kandidatov za predsednika države. Darovanje v dobrodelne namene, pol odstotka dohodnine in luksuz.

Medtem ko je Pahor na vprašanje o tem, koliko denarja je namenil v dobrodelne namene, na kratko odgovoril, da "dovolj", je Šarec predstavil bolj konkretno zgodbo.

Kaj vse sta še povedala, preberite spodaj ali pa si oglejte video.

Koliko denarja ste v zadnjih letih namenili v dobrodelne namene?

Borut Pahor:

Dovolj. Toliko, da menim, da je prav.

Marjan Šarec:

Uh, težko rečem točno številko. Enkrat sem skupaj na enem dogodku namenil 500 evrov, sem kupil dve sliki. Skušal sem

malce spodbuditi dražbo, pa sem bil potem edini, ki je kaj kupil.

Komu namenite pol odstotka dohodnine?

Marjan Šarec: Različno. Včasih dobrodelnim organizacijam, včasih gasilcem, tako da ... različno.

Borut Pahor: Mislim, da Rdečemu križu.

Kaj je najbolj luksuzna stvar, ki ste si jo do zdaj privoščili?

Borut Pahor: Prav kakšnih posebnih luksuznih stvari si pravzaprav nismo privoščili. Ne.

Marjan Šarec: Ne vem, kakšnega posebno hudega luksuza nimam. Tale ura (ki jo nosi na roki op. a.) je stara 20 let. Kakšnega hudega

avtomobila nimam. Nimam nekega hudega luksuza. Zame je največji luksuz to, da sem lahko sam in v miru.

A. K. K.