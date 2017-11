12. november 2017 ob 21:59 MMC RTV SLO Grem volit 2017 Iz volilnega štaba Marjana Šarca: "Najprej so me imeli za klovna, zdaj pa tako tesno"

Kje so strici iz ozadja? So se večkrat pošalili v Šarčevem štabu.

Ob Šarcu njegova žena, ki je dejala, da ji soj medijskih žarometov ni najbolj pogodu. Foto: BoBo

V štabu Marjana Šarca je vladalo optimistično vzdušje ob prigrizkih in kraft pivu, mediji pa so potrpežljivo čakali na zaprtje volišč, ki je prineslo med podpornike zadovoljstvo, saj je bil po prvih informacijah zaostanek vsega nekaj odstotkov.

Po zaprtju volišč je sledilo čakanje na prvi komentar Marjana Šarca, ki smo ga čakali v mnogo premajhno sobico nagneteni novinarji z vseh vetrov in medijev, postrojila pa se je tudi Šarčeva ekipa podpornikov. "No, kje so zdaj strici iz ozadja?" je med čakanjem na hitro priletelo iz zbrane ekipe. Brane Kralj, vodja Šarčevega štaba, je bil prepričan, da slabega izida ne bo. "Slabega izida ne bo, Marjan bo dosegel dober izid, tudi če ne zmaga," je izjavil.

"Iz stricev iz ozadja se v štabu na Facebooku norčujemo, saj si kar sami med sabo ljubkovalno nadevamo vzdevke stric in teta iz ozadja," je ob robu dogajanja za MMC pojasnil mlad član volilnega štaba Rok Grašič, ki je dodal, da gre za nekakšno floskulo starejše generacije politikov, ki v resnici nič ne pomeni. Sam se je za dejavno sodelovanje pri Šarčevi kampanji odločil, ker je prepričan, da bi tudi mladi morali biti dejavno udeleženi v političnem procesu, ne pa samo "doma ležali na kavču in jamrali".

Je Šarčev volilni štab bolj levi ali desni? Mladi sogovornik je prepričan, da je tudi to stara delitev, ki med mladimi ni več tako zelo pomembna. Okoli Šarca, za katerega je prvič slišal v komični vlogi Serpentinška, pa so se zbrali ljudje vseh političnih prepričanj, ki si želijo sprememb v slovenski politiki in konec "stare" politike. Šarec je bolj "prizemljen" in bližje vsakdanjim težavam ljudi, aktualni predsednik Borut Pahor pa ima politično kilometrino in to je njegov glavni adut, je še dodal.

"Najprej so me imeli za klovna"

Med čakanjem na prihod izzivalca aktualnega predsednika Pahorja je v štabu kljub delnim izidom, ki so nakazovali tesen poraz, vladalo optimistično vzdušje. Ko se je Šarec nato končno prikazal, se je v štabu razlegel aplavz. "Najprej so me imeli za klovna, zdaj pa tako tesen izid," je bil eden Šarčevih prvih komentarjev na dejstvo, da zaostaja vsega nekaj odstotkov.

"Rezultat je odličen dokaz, da se da veliko doseči, ter da je čas za nove generacije. Najvišja volilna udeležba je prav v Kamniku, kar dokazuje, da sem svoj posel odlično opravil," je še dejal. Se vam je že oglasil kakšen stric? "Tudi tete so se oglasile," je odvrnil na šaljivo vprašanje novinarke. Na vprašanje, če ima v Kamniku takšno podporo zato, ker se ga želijo Kamničani znebiti, pa je odvrnil: "Ne, pač pa vedo, da v Kamniku delam dobro in tako bi delal tudi za državo".

"Kot prva dama bi se že privadila kamer"

Šarcu se je v tem trenutku pred kamerami pridružila tudi soproga Barbara, ki je priznala, da ne mara ravno blišča kamer in medijev. "Uživam v interakciji z mediji ravno ne, se bi pa kot prva dama že privadila na to," je pojasnila, Glede štetja glasov pa dodala: "Občutki so mešani, verjamem, da Marjan lahko zmaga".

Aplavz se je v štabu ponovno razlegel ob Šarčevi izjavi, da je od drugih politikov drugačen, ker je praktičen človek, Zadovoljno vzdušje pa je dopolnil navdušen vzklik: "Za procent smo šli gor". Nadaljevanje štetja nato trenda ni potrdilo in ko je bilo jasno, da možnosti praktično ni več, Šarec ni izgubljal časa in je pred kamerami takoj čestital staremu in novemu predsedniku Pahorju. "Najprej je kazalo na Pahorjevo zmago v prvem krogu, zdaj pa tako tesen rezultat v drugem," je zadovoljno dodal, sledil pa je nov aplavz.

Bo glasove unovčil na parlamentarnih volitvah?

Dejstvo, da je s slabo polovico glasov volitve v drugem krogu končal Pahorju tik za petami, bi lahko nakazovalo, da je Šarec nabral dovolj »političnega kapitala« za nastop na parlamentarnih volitvah. "S takšnim fantastičnim rezultatom gotovo," je dodal. Na vprašanje glede ustanovitve parlamentarne stranke sicer ni hotel odgovoriti nič konkretnega. "O tem bomo razmišljali kasneje," je pripomnil.

Glede ustanovitve stranke tudi ostali člani volilnega štaba niso želeli biti konkretnejši in so se izogibali odgovorom. So pa bile pogumnejše Šarčeve podpornice, ki so ob robu dogajanja dejale, da je gotovo volilni izid vredno poskusiti vnovčiti tudi na parlamentarnih volitvah, a "se bo moral Marjan sam odločiti, če je za to".

Dober rezultat zaradi Janeza Janše?

Ali je dober rezultat v drugem krogu delno posledica ali pa zasluga napadov Janeza Janše na predsednika Pahorja v zadnjem času? Bi se mu moral Šarec zahvaliti? "Saj ga nisem prosil. Če se je Janša odločil napasti Pahorja, se je tako odločil, to so zgodbe stare politike," je Šarec odvrnil, da ni nobene potrebe po kakšni zahvali in da gre pri konfliktu zgolj za igre "stare politike".

Šarec se je nato vidno zadovoljen z rezultatom, kljub porazu, odpravil proti Cankarjevem domu v Ljubljano. Pozitivno vzdušje pa se je nadaljevalo tudi v štabu, kjer o kakšnem razočaranju in kislih obrazih ni bilo ne duha ne sluha.

Gorazd Kosmač