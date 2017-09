28. september 2017 ob 13:55 MMC RTV SLO Kandidati Boris Popovič - Voznik relija, ki je postal župan

Koprski župan Boris Popovič se je v minulih letih znašel v številnih sodnih procesih

Popovičevo vodenje koprske občine so prepoznali tudi v širši regiji. Tako je lani v BIH prejel nagrado kot "Evropski naj župan" regije jugovzhodne in srednje Evrope. Foto: BoBo

Koprski župan in državni svetnik Boris Popovič se je za predsedniško kandidaturo odločil kljub hudim zdravstvenim težavam, zaradi katerih je "upravičeno" manjkal na sodnih procesih zaradi domnevnih zlorab položaja in oškodovanja koprske občine.

Dolgoletni koprski župan Boris Popović se je rodil leta 1962 mami Solzi in obrtniku Branku, ki je v Koper prišel iz Črne Gore. Popovićeva družina je že leta 1954 ustanovila zelo uspešno steklarsko podjetje. Njegov oče pa je sodil med najbolj znane steklarje v nekdanji Jugoslaviji.

V mladosti je treniral nogomet v koprskem nogometnem klubu, nato, šele pri tridesetih, pa se je lotil tudi avtomobilističnih dirk in postal državni prvak v rallyju. Leta 1999 je bil celo razglašen za avtomobilista leta.

Leta 2000 je bil udeležen v hudi prometni prometna nesreči, v kateri je komaj preživel. Po koprski štiripasovnici naj bi pri dirkanju s prijateljem dirjal med 240 in 250 kilometri na uro. Pri tem je izgubil nadzor nad avtomobilom in "poletel" na staro cesto proti Bertokom.

"Pri tej nesreči sem izgubil vranico, eno ledvico, zlomil sem si štiri rebra, ki jih je pri tem potisnilo v pljuča, obtolčeno srce in druge notranje organe. Zaradi poškodovanega živca štiri mesece nisem mogel hoditi in na dveh mestih sem si zlomil hrbtenico," je posledice nesreče kasneje v Playboyju opisoval Popovič.

Podjetniška kariera

Istega leta mu umre oče in Boris se je vrgel v podjetniške vode. Izdeluje avtomatska drsna vrata, prodaja oblačila svoje tržne znamke Osare ter upravlja nekaj gostinskih lokalov v Kopru. Spomladi leta 2002 dobi tudi koncesijo za koprsko mestno plažo.

Ob tem se začne polniti tudi njegov dosje pri kriminalistih in tožilcih. Maja leta 2002 kriminalisti izvedejo hišne preiskave v njegovih podjetjih, Popoviča pa kazensko ovadijo zaradi kaznivega dejanja davčne utajitve in uničenja poslovnih listin, storjenih v letu 2001.

Presenetljiva zmaga na županskih volitvah

Jeseni 2002 se odloči, da se bo preizkusil v politiki in ustanovi listo "Koper je naš", sam pa uspešno kandidira za koprskega župana. V drugem krogu premaga tedanjega koprskega župana, sicer kandidata ZLSD-ja Dina Pucerja. Popovič 18. decembra 2002 prevzame delo in funkcijo župana mestne občine Koper.

Kriminalisti in tožilstvo nadaljujejo s preiskavo njegovih domnevno spornih poslov. Popovič pa je celotno župansko kariero reden gost koprskega sodišča, saj je bil ovaden številnih davčnih utaj, poneverb, uničenja listin, izkoriščanja položaja, kot tudi razžalitev.

Prvi sodni epilog

Leta 2011 je nato le prišlo do sodnega epiloga glede ovadbe iz leta 2002. Pritožbeni senat višjega sodišča je potrdil obsodbo zaradi davčne zatajitve in Popoviču izrekel pogojno kazen s preizkusno dobo enega leta. Hkrati pa ga je oprostil zlorabe položaja (očitali so mu, da kot direktor podjetja BPC ni poračunal dela dnevnih izkupičkov iz lokala Snack Bar v vrednosti 63.653 evrov, denar pa naj bi si nato protipravno prilastil).

Drugi večji sodni "šok" se je za koprskega župana zgodil leta 2014, ko je bil v zadevi Serming obsojen na tri leta zapora in dveletno prepoved opravljanja javne funkcije. Popoviča so obsodili zaradi zlorabe položaja, ker je bila prodaja zemljišč vnaprej dogovorjena tako, da je razpisnim pogojem ustrezalo le podjetje Serming.

Soobtoženi cenilec Rajko Srednik pa je po občinskih navodilih zemljišče ocenil manj od realne vrednosti, s čimer je bil občinski proračun oškodovan za 5,5 milijona evrov. Višje sodišče je nato čez leto dni razveljavilo sodbo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

Nove zdravstvene težave

Sodni procesi so očitno precej načeli zdravje Popoviču. Zaradi zdravstvenih težav se večkrat ni mogel udeležiti sodnih procesov in zato so mu večkrat očitali, da se izmika sodnim obravnavam.

“Prav nič se ne izmikam. V preteklem letu sem imel težave z visokim pritiskom. Sploh nisem vedel, da imam visok pritisk, dokler si na nekem dogodku, ob obisku nekdanjega predsednika Danila Türka, nisem meril pritiska, in so mi namerili kar 230 zgornjega pritiska. Zdaj to uravnavam s tabletami. Tokrat pa imam težave z vnetjem sečil. Zato že mesec dni jemljem antibiotike in sem bil tudi hospitaliziran. Imel sem tudi zelo visok srčni utrip. Upam, da bom kmalu zdrav, terapija še ni končana," je leta 2014 razlagal v Primorskih novicah.

Vendar se koprski župan vse pogosteje izmika sodelovanju na sodnih obravnavah. Po poročanju medijev naj bi Popovič menda bolehal za arterijsko hipertenzijo, hiperlipidemijo, neobstruktivno koronarno boleznijo, hkrati pa naj bi imel tudi kronične težave s hrbtom.

Sporna beograjska zdravniška mnenja

Popoviču opravičila piše in ga napotuje k specialistom njegov zdravnik Šime Kopilović, ki ima sicer ambulanto v Beogradu. Vsaj v enem primeru je napisal za Popovića ugodnejše opravičilo, kot bi bilo treba, kar je ugotovil nadzor zdravniške zbornice. Kopilovićeva opravičila so v preučevanje prevzeli tudi kriminalisti.

Bolniška odsotnost se je Popoviću izplačala vsaj v enem sodnem procesu. Sredi letošnjega septembra je zastarala zadeva Kopališče. Koprska občina je namreč leta 2007 namreč razdrla koncesijsko pogodbo za kopališče z družinskim podjetjem Popovičevih, ki je sicer veljala do leta 2012, ter družbi BPC (povezana je bila z njegovo družino) podelila stavbno pravico na gostinskih lokalih, s čimer naj bi oškodovali občinski proračun.

Blizu zastaranja je tudi zadeva Serming, ki naj bi zastarala maja prihodnje leto. Zaradi tega je bilo v ponovnem sojenju razpisanih kar 23 narokov. Zdravniška komisija je izdala mnenje, da se je Popovič sposoben udeleževati glavnih obravnav, če te ne trajajo več kot 4 ure na dan ter ob prisotnosti zdravnika specialista družinske medicine. Prvi narok je razpisan za 3. oktober, kar pomeni, da bo koprski župan del predsedniške kampanje preživel tudi v sodni dvorani.

Trdna podpora volivcev

Koprčanov županove sodne bitke in tudi obsodbe ne ganejo preveč, saj je bil kar na štirih zaporednih lokalnih volitvah izvoljen za župana. Nesporno je, da večina Koprčanov podpira Popovičevo vodenje in urejanje največjega slovenskega obalnega mesta, ki so ga v času Popovičevih mandatov med drugim popestrili s številnimi trgovskimi središči, krožnimi vozišči (tudi s posebnimi za kolesarje), z javno razsvetljavo s tisočerimi LED svetilkami ter drevoredom s tropskimi palmami, nad katerimi se je prvi mož Kopra navdušil v Miamiju, kamor vsako leto spomladi tradicionalno odhaja na službeno potovanje, kjer obišče sejem ladijskega turizma Seatrade.

Popovičevo vodenje koprske občine so prepoznali tudi v širši regiji. Tako je lani v BIH prejel nagrado kot "Evropski naj župan" regije jugovzhodne in srednje Evrope. Podeljuje jo neodvisna agencija za izbiro naj menedžerjev v JV in srednji Evropi, časopis Euromanager in Evropsko združenje menedžerjev iz Sarajeva. Nagrado je, kot so obrazložili, prejel za "izjemno uspešno razvojno vodenje in celosten preporod Kopra."

Gregor Cerar